老梅綠石槽全綠了！宛如鋪抹茶地毯正是最佳觀賞時機

北海岸石門老梅綠石槽最近都綠了，目前覆蓋率已近八成，宛如舖上一層綠油油的抹茶地毯，正是最佳觀賞時機，吸引不少遊客及攝影愛好者朝聖。北觀處說，清晨日出時可以拍到陽光灑落，配上海浪拍打濺起水花會更美麗。但不要踩在上面，最高可罰3萬元。

北觀處說，位北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部份而形成溝槽。

每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下而消失，成為短暫的季節限定美景。

北觀處表示，目前綠色石蓴會已爬滿石槽，最佳觀賞時間點是看潮汐乾潮前後的1小時，可上氣象局網站查詢潮汐時間。北觀處估計覆蓋率已近八成，約在5月中旬就會陸續白化，4月中到5月初正是最佳觀賞時機。

拍攝角度不同，可看到不同程度的「綠」，漲退潮、天氣和陽光都有影響。但綠石槽會因人為踩踏面臨生存危機，綠石蓴和礁石都非常濕滑容易滑倒受傷，必須特別小心。

北觀處呼籲遠拍就能拍到美照，不要踩在上面，小心受罰。但有民眾表示，不知界限在哪裡。北觀處說，岩石和綠石蓴部分都不能踩，不是只有綠石蓴。

去年一名遊客直接踩踏石蓴，被依違反發展觀光條例開出5千元罰單，並開出5張勸導單，勸導不聽可處5千到3萬元罰款，目前有巡守隊和志工在現場巡查、勸導。