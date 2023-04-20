快訊

搶到ANA BUG票一動作還可退9萬！旅遊達人教戰：改出發地 「買明天就走的票」

美軍綠扁帽傳奇 越戰頭中槍打不死 曾與賓拉丹近身接觸

地面是乾的！台南被列豪雨範圍卻「上午出大太陽」 市府災防辦說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

老梅綠石槽全綠了！宛如鋪抹茶地毯正是最佳觀賞時機

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供

北海岸石門老梅綠石槽最近都綠了，目前覆蓋率已近八成，宛如舖上一層綠油油的抹茶地毯，正是最佳觀賞時機，吸引不少遊客及攝影愛好者朝聖。北觀處說，清晨日出時可以拍到陽光灑落，配上海浪拍打濺起水花會更美麗。但不要踩在上面，最高可罰3萬元。

北觀處說，位北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部份被侵蝕，留下較堅硬的部份而形成溝槽。

每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」，等到東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下而消失，成為短暫的季節限定美景。

北觀處表示，目前綠色石蓴會已爬滿石槽，最佳觀賞時間點是看潮汐乾潮前後的1小時，可上氣象局網站查詢潮汐時間。北觀處估計覆蓋率已近八成，約在5月中旬就會陸續白化，4月中到5月初正是最佳觀賞時機。

拍攝角度不同，可看到不同程度的「綠」，漲退潮、天氣和陽光都有影響。但綠石槽會因人為踩踏面臨生存危機，綠石蓴和礁石都非常濕滑容易滑倒受傷，必須特別小心。

北觀處呼籲遠拍就能拍到美照，不要踩在上面，小心受罰。但有民眾表示，不知界限在哪裡。北觀處說，岩石和綠石蓴部分都不能踩，不是只有綠石蓴。

去年一名遊客直接踩踏石蓴，被依違反發展觀光條例開出5千元罰單，並開出5張勸導單，勸導不聽可處5千到3萬元罰款，目前有巡守隊和志工在現場巡查、勸導。

北觀處建議用最安全的方式拍到最美的畫面，站在沙灘處用手機將畫面拉近拍，人不用站很近。

老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供
老梅綠石槽全綠了！綠油油正是最佳觀賞時機。圖／北觀處提供

老梅綠石槽

延伸閱讀

周六鋒面過境、東北季風增強 雨區曝光

Mister Donut「買6送3」！保羅熊「品脫冰淇淋」新上市

草莓、玫瑰、抹茶系！LADY M、辻利茶舗母親節蛋糕登場

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、限指定品項

相關新聞

北市提高生育獎勵 回溯案尊重議會

台北市長蔣萬安昨首度赴民進黨議會黨團說明重大法案與議案推動，針對生育獎勵首胎提高1倍，但須是4月4日後出生才適用，黨團提...

靈鷲山每月淨灘邁入第6年 世界地球日辦生態瓶手作課程

新北市工貢寮區靈鷲山推動淨灘愛地球活動，每月舉辦1次淨灘活動邁入第6年。22日是世界地球日，靈鷲山當天除了帶領志工到海邊...

老梅綠石槽全綠了！宛如鋪抹茶地毯正是最佳觀賞時機

北海岸石門老梅綠石槽最近都綠了，目前覆蓋率已近八成，宛如舖上一層綠油油的抹茶地毯，正是最佳觀賞時機，吸引不少遊客及攝影愛...

新北打造原民農園 重現原鄉耕作

新北市原民局2017年建置特色農園，至今已將樹林、三峽、鶯歌地區約10公頃的河岸荒地，打造具原住民傳統知識、生態景觀的特...

活化閒置空間 金山大路崁步道口要綠美化

金山區重和里大路崁步道，貼近原始山林的樣貌，吸引戶外活動愛好者前往休憩，不過在入口處旁有一處閒置空間，堆置廢棄物，地方希望整理並活化，為此市議員廖先翔邀集相關單位商討是否能夠進行綠美化或製作意象，讓大路崁步道入口變得更美。

三芝許阿寶阿嬤生命故事趴 人生故事感動人

深耕北海岸的新生活促進會協助彙整長輩的生命故事，鼓勵長輩分享自己的人生故事，第一場人生故事分享會在三芝「馨窩」社區照顧關懷據點發表，主角許阿寶阿嬤的故事感動了現場所有人，新生活促進會希望透過長輩的人生故事收集與分享，要為社會傳遞更多的正向能量。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦