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不想人擠人北市秘境花博炮仗花正盛開 花期僅半個月

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。圖／北市工務局提供
位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。圖／北市工務局提供

228連假，民眾如果不想到景點人擠人，影響出遊興致，北市工務局推薦民眾一處搭捷運就可以輕鬆抵達的賞花秘境-花博圓山園區。目前位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。陽光照耀下，綿延的橘黃色花串布滿整個步道，伴隨微風吹拂，搖曳的身影好似喜氣洋洋的鞭炮雨。

台北市公園處長黃淑如表示，有「黃金珊瑚」美譽的炮杖花，是春日最應景的植物，花期約為每年2月中旬至3月上旬。花博圓山園區的炮仗花步道屬秘境等級，綿長的花串美不勝收，纍纍花苞目前正陸續綻放中，攀爬的炮仗花在廊道頂端傾瀉而下，連串的花束宛若橘黃色瀑布花海。

公園處圓山所副主任陳雅萍表示，紫葳科的炮仗花又稱炮竹花，纍纍花串猶如喜慶燃放的鞭炮而聞名，炮仗花的花語具有富貴吉祥的寓意。炮仗花屬攀緣灌木，捲鬚三裂，可當屋頂、牆壁遮蔭使用，因此常做為園藝造景用花牆及廊道綠化植物。炮仗花也屬蜜源植物，吸引蜜蜂忙碌穿梭採蜜，呈現春天生機盎然的景緻。

民眾只要從圓山捷運站1號出口，往圓山大草皮方向前行，就能發現超吸睛的黃色花海瀑布，沿途是平坦的路面，方便輪椅族、推車族及年長者前往賞花。春季限定花期只有短短半個多月。

位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。圖／北市工務局提供
位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。圖／北市工務局提供
位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。圖／北市工務局提供
位於台北捷運圓山站1號出口附近的炮仗花正熱情綻放。圖／北市工務局提供

捷運 花博 賞花

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