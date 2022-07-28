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新北兒藝節明晚7點登場 從早到晚不斷電嗨玩到8月7日

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
今年新北市兒童藝術節將市府1F大廳變身「星際中繼站」，其中光年跑步機跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練。圖／新北文化局提供
今年新北市兒童藝術節將市府1F大廳變身「星際中繼站」，其中光年跑步機跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練。圖／新北文化局提供

2022新北市兒童藝術節將於明日晚間7點在市民廣場登場，現場不僅有巨型泡泡藝術互動裝置，有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，也有劇場、樂團表演，每晚在廣場竹筍地標放置燈光秀，一路至8月7日，在市民廣場從白天一路嗨玩到晚上，強力放電不中斷。

文化局表示，今年新北市兒童藝術節的主題「怪獸宇宙」，將市府1F大廳變身「星際中繼站」，其中光年跑步機跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練；其中21號漫畫店星際分店巨型漫畫書，帶領民眾一窺躍演劇團的小故事。

另有「黑影王國奇幻箱」帶小朋友一窺沉浸皮影戲國度的故事情境，市民廣場竹筍地標則化身太空飛梭，每日晚上進行燈光秀，「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，泡泡機會定時吹出泡泡，搭配晚間燈光變換，奇幻又好玩。

此外，市民廣場周邊還有新北市美術館Artgogo行動巴士、斯巴達小勇士體驗營、小小建築師火箭挑戰積木遊戲、觀月計畫、飄飄月球島等有趣好拍的藝術裝置。除開幕首日由舞鈴劇場帶來《生命之光》，市民廣場每日推出不同的主題節目表演，像是最受大小朋友喜愛的兒童天團紙風車、拍謝少年Feat.小事製作、馬戲之門、Swing Taiwan 等精彩節目。

2022新北市兒童藝術節即將於29日晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》圖／新北文化局提供
2022新北市兒童藝術節即將於29日晚間7點至9點開幕，開幕表演由舞鈴劇場帶來《生命之光》圖／新北文化局提供
2022新北市兒童藝術節將於明日晚間7點開幕。圖／新北文化局提供
2022新北市兒童藝術節將於明日晚間7點開幕。圖／新北文化局提供

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