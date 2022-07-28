新北兒藝節明晚7點登場 從早到晚不斷電嗨玩到8月7日

2022新北市兒童藝術節將於明日晚間7點在市民廣場登場，現場不僅有巨型泡泡藝術互動裝置，有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，也有劇場、樂團表演，每晚在廣場竹筍地標放置燈光秀，一路至8月7日，在市民廣場從白天一路嗨玩到晚上，強力放電不中斷。

文化局表示，今年新北市兒童藝術節的主題「怪獸宇宙」，將市府1F大廳變身「星際中繼站」，其中光年跑步機跑步裝置，邀大家一同挑戰太空訓練；其中21號漫畫店星際分店巨型漫畫書，帶領民眾一窺躍演劇團的小故事。

另有「黑影王國奇幻箱」帶小朋友一窺沉浸皮影戲國度的故事情境，市民廣場竹筍地標則化身太空飛梭，每日晚上進行燈光秀，「泡泡探勘隊」巨型泡泡藝術互動裝置，設置有沙坑、鞦韆多種趣味關卡，泡泡機會定時吹出泡泡，搭配晚間燈光變換，奇幻又好玩。