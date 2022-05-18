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春夏百花齊放 陽明山賞百合、大佳河濱看金黃花海
春夏之際百花齊放，北市大佳河濱公園金黃色系的花朵，如黃波斯菊、百日草、向日葵等花海都已經盛開。另外，陽明山花卉試驗中心內的百合花也同時開花，山腰上氣溫涼爽，非常適合炎炎夏日避暑，賞花完後可來點下午茶，度過悠閒午後時光。
北市水利處表示，今年大佳河濱公園花海延續金黃色系風格，以大面積撒播黃波斯菊及百日草為主，營造遼闊的花海視覺意象，搭配向日葵及紫色狼尾草點綴，期盼在都市中帶來愜意悠閒的氛圍，此次花海占地共約1萬0617公尺，約25.3座標準籃球場。
水利處指出，目前花海區黃波斯菊已盛開，隨風搖曳彷彿金黃色的浪潮，花形細緻美麗的百日草蓄勢待發緊接在後，而紫色狼尾草的花序也已滿佈，毛茸茸的樣子相當療癒人心。若下午前往賞花可順道觀賞伴隨夕陽西下，大地染上金黃色光芒之際，與金黃色花海互相輝映，更顯浪漫。
水利處今年還種植小規模向日葵，目前向日葵植株茁壯生長，預計過陣子將進入開花期。花海區內設有新登場的裝置藝術「夢織月、兔」，造型可愛，適合打卡拍照，而先前備受喜愛的南瓜裝置藝術也藏身花海其中，大大的造型相當吸引目光。
而有台北後花園之稱的陽明山地區，春天除了賞茶花、櫻花及杜鵑外，適逢暖春，今年陽明山地區氣候宜人，北市花卉試驗中心內的百合花也齊同開放，公園處表示，百合花屬球根花卉，根莖部分特別肥大，是植物儲藏養分的位置，在適當環境下才會發芽、生長和開花。
公園處說，花卉試驗中心位置適中涼爽，花卉多樣繽紛，生態豐富，在賞花完後可以到週邊店家走走歇息，填飽肚子或是品嘗下午茶，度過悠閒午後時光。民眾除了在園區內可以賞茶花外，還有員工以英式庭園風格精心佈置的花草，桌椅巧妙佈置、仿佛漫步在歐洲花園，在疫情期間是最能滿足民眾偽出國的慾望。
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