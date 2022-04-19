聽新聞
test
0:00 / 0:00
新北河濱蝶戀季地景派對23日登場 夜間更有光雕花蝴蝶
隨春季到來，新北河濱蝶戀季地景派對也將於23日在板橋蝴蝶公園開展，新北高灘處表示，今年突破過往形式，不只有濃濃異國風，日夜更有不同風情，光雕秀更是首次利用染色燈渲染及閃動變化強化地景外型，歡迎民眾體驗「日遊五大洲，夜賞光蝴蝶」的樂趣。
高灘處說明，疫情影響國人無法出國，新北這次藉由蝴蝶公園廣大腹地辦地景展，特別的是今年突破過往形式，以「世界五大洲」不同的地理生態及文化代表為主題，日夜都有不同風情。
日間焦點有代表五大洲的各種竹編立體蝴蝶、亞洲台灣黑熊、歐洲高地小牛，以及大洋洲神秘、表情呆然超萌笨笨（摩艾石像）等，結合6萬株的花草，打造出異國風情。
夜間光雕秀，則首次利用染色燈渲染及閃動變化強化地景外型，展示出像是巨型光蝴蝶翩翩飛舞模樣，還有巨型寬尾鳳蝶翅膀、佈滿紫藤花與櫻花的「夢幻蝶影光廊」，今年更延升到蝴蝶上方的湧泉區營造螢火蟲與蝴蝶意象，伴隨著五大洲特色音樂，帶給民眾一場結合異國風與交響樂的光雕展。
高灘處指出，今年新北河濱蝶戀季希望民眾在防疫閒暇之餘，也能體驗出國及不同感官的期待與趣味，日夜多點都適合駐足拍照與觀賞，感受「日遊五大洲，夜賞光蝴蝶」的樂趣。
高灘處提醒，今年新北河濱蝶戀季展期從4月23日展至5月29日，每日上午8時至晚上10時30分在板橋蝴蝶公園開放觀賞。現正處防疫期間，民眾在欣賞濃厚異國風絕美場景時，也請落實防疫相關規定。
開車的民眾可從堤內環河西路四段進江子翠橫移門，右轉進入江翠停車場即可看到；搭乘大眾運輸的民眾則可在捷運江子翠站五號出口搭乘藍17、藍31及仁愛幹線，在音樂公園站下車後步行800公尺後即可到達。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言