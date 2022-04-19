新北河濱蝶戀季地景派對23日登場 夜間更有光雕花蝴蝶

隨春季到來，新北河濱蝶戀季地景派對也將於23日在板橋蝴蝶公園開展，新北高灘處表示，今年突破過往形式，不只有濃濃異國風，日夜更有不同風情，光雕秀更是首次利用染色燈渲染及閃動變化強化地景外型，歡迎民眾體驗「日遊五大洲，夜賞光蝴蝶」的樂趣。

高灘處說明，疫情影響國人無法出國，新北這次藉由蝴蝶公園廣大腹地辦地景展，特別的是今年突破過往形式，以「世界五大洲」不同的地理生態及文化代表為主題，日夜都有不同風情。

日間焦點有代表五大洲的各種竹編立體蝴蝶、亞洲台灣黑熊、歐洲高地小牛，以及大洋洲神秘、表情呆然超萌笨笨（摩艾石像）等，結合6萬株的花草，打造出異國風情。

夜間光雕秀，則首次利用染色燈渲染及閃動變化強化地景外型，展示出像是巨型光蝴蝶翩翩飛舞模樣，還有巨型寬尾鳳蝶翅膀、佈滿紫藤花與櫻花的「夢幻蝶影光廊」，今年更延升到蝴蝶上方的湧泉區營造螢火蟲與蝴蝶意象，伴隨著五大洲特色音樂，帶給民眾一場結合異國風與交響樂的光雕展。

高灘處指出，今年新北河濱蝶戀季希望民眾在防疫閒暇之餘，也能體驗出國及不同感官的期待與趣味，日夜多點都適合駐足拍照與觀賞，感受「日遊五大洲，夜賞光蝴蝶」的樂趣。

高灘處提醒，今年新北河濱蝶戀季展期從4月23日展至5月29日，每日上午8時至晚上10時30分在板橋蝴蝶公園開放觀賞。現正處防疫期間，民眾在欣賞濃厚異國風絕美場景時，也請落實防疫相關規定。