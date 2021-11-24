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2021台北菊展登場！除了賞菊還可做成點心與飲品

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
士林官邸菊展13大展區主軸為療癒風，打造4個好運點，提供民眾們打卡獲好運。圖／北市公園處提供
士林官邸菊展13大展區主軸為療癒風，打造4個好運點，提供民眾們打卡獲好運。圖／北市公園處提供

2021士林官邸菊展即將登場，北市公園處表示，今年主題為「菊來運轉」，打造療癒風格，透過秋菊洗禮獲得好心情。今年除了花展外，也與周邊店家合作，商品融入菊花元素，民眾可在士林商圈、士林官邸賞菊花、喝菊花、吃菊花，讓假日多了菊花風味。

公園處指出，士林官邸菊展13大展區主軸為療癒風，打造4個好運點，提供民眾們打卡獲好運，包括轉運摩天輪、好運大立菊、幸福鐘與增壽壽桃，拍照打卡上傳到「公園新花漾」社群平台粉專指定貼文下，有機會獲得乾隆造型茶器等好禮。

 公園處長黃淑如說，菊展除了有美麗的花卉佈置，更和周邊59家特約商店合作，民眾在欣賞完菊展後，可以使用優惠方案享用菊花風格的美食、飲品，民眾可以在賞完菊後，再將菊花製成的點心、飲品回家享用，完成療癒一日遊。

黃淑如接著介紹，像是士林官邸內的「小樽咖啡」，結合菊展推出菊蜜拿鐵、黃金蕊冰釀、菊糖蜜燒雞飯等特色菊花餐點；士林官邸旁的萬麗酒店推出「絢麗多彩」菊花雙人午茶套餐，有12款將菊花入菜的鹹點、甜點；士林商圈內「流浪觀點咖啡店」將杭菊元素融入冰釀咖啡內；「Cup`o Story手作塔皮點心」推出「菊花塔」甜點。

園藝管理所主任賀綺華表示，菊展採實聯制進場，入口處設有體溫監測系統，並架設電子看板即時更新園區人流，管控園區的總人數，以確保大家有個舒適安全的賞花環境，民眾也可前先上網查看人流情形再出門。

入口的好運點「轉運摩天輪」，讓民眾菊來運轉、幸福滿滿。圖／北市公園處提供
入口的好運點「轉運摩天輪」，讓民眾菊來運轉、幸福滿滿。圖／北市公園處提供
小樽咖啡士林官邸園藝館店新開幕，特別配合菊展推出「菊來運轉」特色餐點。圖／北市公園處提供
小樽咖啡士林官邸園藝館店新開幕，特別配合菊展推出「菊來運轉」特色餐點。圖／北市公園處提供
「好運大立菊」利用轉盤轉動大立菊，能無死角觀賞大立菊之美。圖／北市公園處提供
「好運大立菊」利用轉盤轉動大立菊，能無死角觀賞大立菊之美。圖／北市公園處提供
士林萬麗酒店推出限定「絢麗多彩」菊花雙人午茶套餐。圖／北市公園處提供
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士林官邸 咖啡

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