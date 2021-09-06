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動森「皇蛾」本尊在北市動物園 錯過9月等明年
台北市立動物園昆蟲館現正展出台灣體型最大的蛾類「皇蛾」，動物園表示，去年8月底，一隻皇蛾飛來動物園，這種體型龐大、又是「動物森友會」遊戲裡玩家熟悉的昆蟲，引起保育員陳信雄好奇，去年遍尋雌蟲未果，今年總算培育出蟲卵才有此次展覽，園方提醒錯過9月就要等明年。
動物園表示，這次昆蟲館展出皇蛾有一個特別的契機，去年8月底，一隻皇蛾飛來動物園，這種體型龐大、又是動森遊戲裡玩家熟悉的昆蟲，立刻激起保育員陳信雄想深入瞭解的心。
於是在成蟲出現的短短時間，陳信雄幾乎夜夜都跑到指南宮，希望可以找到皇蛾雌蟲，可惜去年「槓龜」，只看到幾隻雄蟲。
今年4月陳信雄尋找皇蛾的心依然不減，某日凌晨在指南宮遇到一位夜觀的彰無諍先生，知道陳信雄在找一種很大的蛾，就用手機將拍到的照片交流分享，其中一張雌皇蛾產滿卵的照片讓陳信雄的眼睛瞬間亮了起來，在對方幫助下終於獲得了珍貴的卵。
動物園表示，飼養到現在已經進展到第二代了，陳信雄很開心的分享給遊客，雖然今年因為疫情昆蟲館暫停開放了一段時間，趁著現在幼蟲化蛹前的最佳時機，歡迎大家來觀察。
動物園表示，櫥窗裡的幼蟲到秋天會結繭越冬，準備結繭時，皇蛾幼蟲會找一片樹葉，在上面吐絲將葉片左右拉合把自己包起來。目前正值皇蛾成蟲的末期，如果當天有皇蛾羽化，也會同時在櫥窗中展出。若是錯過看幼蟲跟成蟲的時機，還有機會看幼蟲結繭。
皇蛾是台灣體型最大的蛾類，雙翅展開可達25至30公分，成蟲期主要在4至5月及8至9月，成蟲因口器退化不能進食，集中時間羽化最大任務是交配繁衍後代，約2周後就會死亡。
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