快訊

郭台銘：首批「客製化標籤」BNT疫苗有望中秋節到貨

該不該有疫苗通行證？ 沒打疫苗恐成次等公民？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

動森「皇蛾」本尊在北市動物園 錯過9月等明年

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
皇蛾是台灣體型最大的蛾類，雙翅展開可達25至30公分。圖／北市動物園提供
皇蛾是台灣體型最大的蛾類，雙翅展開可達25至30公分。圖／北市動物園提供

台北市立動物園昆蟲館現正展出台灣體型最大的蛾類「皇蛾」，動物園表示，去年8月底，一隻皇蛾飛來動物園，這種體型龐大、又是「動物森友會」遊戲裡玩家熟悉的昆蟲，引起保育員陳信雄好奇，去年遍尋雌蟲未果，今年總算培育出蟲卵才有此次展覽，園方提醒錯過9月就要等明年。

動物園表示，這次昆蟲館展出皇蛾有一個特別的契機，去年8月底，一隻皇蛾飛來動物園，這種體型龐大、又是動森遊戲裡玩家熟悉的昆蟲，立刻激起保育員陳信雄想深入瞭解的心。

於是在成蟲出現的短短時間，陳信雄幾乎夜夜都跑到指南宮，希望可以找到皇蛾雌蟲，可惜去年「槓龜」，只看到幾隻雄蟲。

今年4月陳信雄尋找皇蛾的心依然不減，某日凌晨在指南宮遇到一位夜觀的彰無諍先生，知道陳信雄在找一種很大的蛾，就用手機將拍到的照片交流分享，其中一張雌皇蛾產滿卵的照片讓陳信雄的眼睛瞬間亮了起來，在對方幫助下終於獲得了珍貴的卵。

動物園表示，飼養到現在已經進展到第二代了，陳信雄很開心的分享給遊客，雖然今年因為疫情昆蟲館暫停開放了一段時間，趁著現在幼蟲化蛹前的最佳時機，歡迎大家來觀察。

動物園表示，櫥窗裡的幼蟲到秋天會結繭越冬，準備結繭時，皇蛾幼蟲會找一片樹葉，在上面吐絲將葉片左右拉合把自己包起來。目前正值皇蛾成蟲的末期，如果當天有皇蛾羽化，也會同時在櫥窗中展出。若是錯過看幼蟲跟成蟲的時機，還有機會看幼蟲結繭。

皇蛾是台灣體型最大的蛾類，雙翅展開可達25至30公分，成蟲期主要在4至5月及8至9月，成蟲因口器退化不能進食，集中時間羽化最大任務是交配繁衍後代，約2周後就會死亡。

動物園 疫情

延伸閱讀

北市一例解隔返家 才知染Delta

名字出爐！「貘花豆」獲14萬粉絲支持 馬來貘寶寶預計9月中旬見客

北市動物之家新址鄰近動物園挨批 黃珊珊：仍在選址中

雨太大沖掉「育兒房」 北市動物園大紅鶴繁殖遭打亂

相關新聞

基隆人帶路吃美食！市場新鮮生魚片、滷肉飯、大腸圈必吃

跟著 Amanda Lee 於 2020-10-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 5 個景點，其中包含 素志久、鈺刺身丼、阿媽的滷肉飯。 IG:amanda_stw

不用跑魚港享新鮮生魚片！台北中山「焼き物vs刺身丼」平價卻有日料餐廳高品質

udn走美食／加小菲愛碎碎念 ♥丼賞和食 焼き物vs刺身丼♥位於松江南京站旁，是一間刺身丼飯專賣店。疫情前就因為餐點品質佳又份量十足，相當受到附近上班族的喜愛。現在除了開放內用之外還提供CP值破

台北絕美甜點！現點現做盤飾甜點　防疫點心組合包一次嚐7種糕點

如果餐盤是畫布，甜點是顏料和素材，那麼，甜點概念餐廳「SEASONArtisanPâtissier」，就是創作甜點藝術的魔幻場域。畢業於高雄餐旅學院烘焙系的洪守成，曾在頂級義大利餐廳「紅利」擔任甜點主廚，並數度前往法國L'Atelier Formationala Haute Patisserie Pierre Herme等名店進修，後來正式創立L'etoile樂朵甜點工作室，2011年時再以自己的英文名Season，於台北餐飲戰區開起這家供應十多款盤飾甜點(desserts à l'assiette)的現代西式餐廳。

交通最親民！台北市區一日遊　彩虹馬路、寶藏巖、大稻埕輕鬆逛

跟著 CJ夫人愛度假 於 2021-08-15 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 6 個景點，其中包含 彩虹馬路、ACME Breakfast CLUB、寶藏巖國際藝術村 Treasure Hill Artist Village。 包羅萬象的彩虹時代，作自己心目中的網帥網美！ 對許多人來說，台北是個讓人夢想成真的城市，在這裡他能夠見證商貿繁榮的市街發展、能跟其他熱愛藝術的人一起享受創作樂趣，能與不論種族、性別、社會階級的人，一同爭取與生俱來的自由平等，日復一日，人們堅信透過努力，也就更加迎向充滿希望、友善的多元社會。 光是想到就很興奮，即便只是走在台北街頭，愈來愈多的地方也都串聯起這樣的生活態度：裝置藝術、塗鴉街牆、貨櫃市集、文創餐食等，再再吸引熱愛生活的網帥網美造訪拍照打卡，為自己心中最美畫面，留下深刻的作品。

一塊=吃掉一張國父！超夯甜點「PRESS BUTTER SAND」開箱，咬下會爆餡

udn走跳美食／華少甫 今天要來開箱一款貴桑桑的日本餅乾，鼎鼎有名的「PRESS BUTTER SAND」，食女給我看的時候我還傻傻的不知道這口餅乾的價錢，殊不知，一口餅乾就一張國父啊！

8間台北素食餐廳一次挑！Buffet吃到飽、港式、餐酒館　不吃素也會愛

聚餐時有朋友吃素怎麼辦？素食是現在相當盛行的飲食方式，現在素食選擇也越來越豐富，想要吃素變得不那麼麻煩，更厲害的是還有各種類型的素食餐廳可以選擇！小編真心覺得近期有很多素食餐廳都讓人大開眼界，讓不是吃素的朋友也吃的津津有味，今天小編就要來介紹幾間台北素食餐廳，有朋友吃素就去這裡啦！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。