新北推美化下水道後巷 民眾轉角遇到「阿拉丁神燈」

為美化公共污水下水道後巷，新北水利局利用彩繪將週邊環境與地景結合，在永和林森路一帶巷弄打造「天空之城」與「阿拉丁神燈」場景，讓原本充滿機車及雜物的場域，變成安全又舒適的活動空間。

水利局指出，永和區河濱里林森路10巷18弄及7巷15弄一帶是該區里民經常行經的路線，不過常有民眾停放機車或堆放物品，而隨著後巷公共污水下水道建設的完成，這次以彩繪將原單調無生氣的牆面及地面披上鮮豔衣裳，彷彿點石成金般，也提醒著民眾不要再亂放機車或物品。

地面設計中，以阿拉丁神燈的飛毯衝出城堡圖樣，創造出有趣又充滿冒險與浪漫的奇幻旅程，重新喚起了大家兒時對童話世界的想像。另外一區彩繪則以河濱生態為主題，將河濱里鄰近新店溪、永和生態河濱公園的種種生態、休閒氣息呈現其中，讓人如沐悠然氛圍中。