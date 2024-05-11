警涉查個資供賭場討債 收押禁見

新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信、擅查民眾個資幫助討賭債，遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

新北市警局海山分局六名派出所員警，涉包庇地下麻將賭場，替業者通風報信，或違法擅查民眾個資，調查局搜索約談六名員警到案，檢方訊後依洩密及貪汙等罪聲押禁見江翠派出所巡佐陳信榮、賭場業者陳宥銓獲准；海山警分局召開考績會並作成決議，將陳男記二大過免職。

裁定指出，陳信榮與陳宥銓有違背職務行收賄罪犯行，且有勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，禁止接見通信。

檢調查出，陳信榮與另名員警林益民，常共同出沒在陳宥銓位於新北板橋、三重、新店一帶的地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把。陳信榮、林益民二人還會違法利用警用系統，偷查民眾個資，供陳宥銓及其呂姓員工追討賭債之用，讓執法警察竟淪為賭場討債幫凶。

林益民經檢察官複訊後諭知十五萬元交保，賭場呂姓和湯姓員工各以五十萬元、五萬元交保。其餘四位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，也擅自以警用系統偷查民眾個資，檢察官諭知張男、莊男各以三萬元交保，許男、蕭男請回。

據了解，這四名員警供稱，他們是在不知情下被陳信榮、林益民利用，以自己警用系統帳號、密碼登入協助查詢民眾個資，檢方初步調查四人無收賄事證，將持續釐清查個資的真實動機。