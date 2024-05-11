聽新聞
test
0:00 / 0:00

警涉查個資供賭場討債 收押禁見

聯合報／ 記者蔣永佑王長鼎／新北報導

新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信、擅查民眾個資幫助討賭債，遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影
新北市警局海山分局巡佐陳信榮，涉嫌包庇地下麻將賭場，為業者通風報信、擅查民眾個資幫助討賭債，遭新北地院裁定羈押禁見。記者蔣永佑／攝影

新北市警局海山分局六名派出所員警，涉包庇地下麻將賭場，替業者通風報信，或違法擅查民眾個資，調查局搜索約談六名員警到案，檢方訊後依洩密及貪汙等罪聲押禁見江翠派出所巡佐陳信榮、賭場業者陳宥銓獲准；海山警分局召開考績會並作成決議，將陳男記二大過免職。

裁定指出，陳信榮與陳宥銓有違背職務行收賄罪犯行，且有勾串共犯或證人之虞，有羈押之必要，禁止接見通信。

檢調查出，陳信榮與另名員警林益民，常共同出沒在陳宥銓位於新北板橋、三重、新店一帶的地下麻將賭場，還不時上桌玩兩把。陳信榮、林益民二人還會違法利用警用系統，偷查民眾個資，供陳宥銓及其呂姓員工追討賭債之用，讓執法警察竟淪為賭場討債幫凶。

林益民經檢察官複訊後諭知十五萬元交保，賭場呂姓和湯姓員工各以五十萬元、五萬元交保。其餘四位張姓、莊姓、許姓和蕭姓員警，也擅自以警用系統偷查民眾個資，檢察官諭知張男、莊男各以三萬元交保，許男、蕭男請回。

據了解，這四名員警供稱，他們是在不知情下被陳信榮、林益民利用，以自己警用系統帳號、密碼登入協助查詢民眾個資，檢方初步調查四人無收賄事證，將持續釐清查個資的真實動機。

賭場

延伸閱讀

海山分局6警偷查民眾個資 淪賭場討債幫凶

海山巡佐涉包庇麻將賭場加洩密 法院今裁押 海山警分局：記兩過免職

2警包庇麻將賭場加洩密！海山警分局：從嚴議處並追究考監責任

疑包庇賭場、擅查個資還上桌玩兩把！新北海山分局1巡佐1業者聲押禁見

相關新聞

吹風機燙流膿、打斷骨！狠母虐死1歲女辯「為孩子好」判11年半定獻

廖姓女子因1歲10個月大女兒不吃飯、愛吃零食，拿吹風機燙傷女兒頭皮致流膿，毆打女兒到四肢瘀青、骨折，又因女兒不配合換尿布...

45元就能網購名畫圖檔？「故宮駭客入侵案」竟是烏龍一場　

故宮博物院日前遭爆40萬張「清明上河圖」數位圖檔外洩，10元人民幣即可網購得到，士林地檢偵辦後發現全案是故宮鬧烏龍，承辦...

沒人肇逃還起訴 誇張前檢座送懲戒

桃園地檢署前黃姓檢察偵辦車禍案件，漏未注意警方移送書，誤將被告依肇事逃逸罪起訴，公訴檢察官發現後發現犯罪嫌疑不足撤回起訴...

警涉查個資供賭場討債 收押禁見

新北市警局海山分局六名派出所員警，涉包庇地下麻將賭場，替業者通風報信，或違法擅查民眾個資，調查局搜索約談六名員警到案，檢...

查稅名檢涉襲胸臀 自招「奴才知錯」

曾參與偵辦頂新製油案偵查的彰化地檢署前檢察官施教文，是檢察界公認的查稅高手，卻被檢舉利用公務觸碰女同事胸部等不當情事，遭...

88會館郭哲敏高額具保遭撤銷 12日起延押2月

88會館負責人郭哲敏與張旭昇涉地下匯兌案，新北地院原裁定高額具保，高院發回更裁。檢方要求續押，新北地院今天表示，2人自5...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。