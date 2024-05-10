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彰化男子網路賣減肥針詐財換金飾 遭判1年1月

中央社／ 彰化10日電

游男缺錢想買金飾，先取得銀樓匯款帳戶，在網路上賣減肥針詐騙得利後，再前往銀樓買純金戒指。圖為金飾示意圖。圖／聯合報系資料照片
游男缺錢想買金飾，先取得銀樓匯款帳戶，在網路上賣減肥針詐騙得利後，再前往銀樓買純金戒指。圖為金飾示意圖。圖／聯合報系資料照片

游姓男子缺錢想買金飾，先取得員林市1間銀樓匯款帳戶，在網路上賣減肥針詐騙，民眾上當匯入2萬多元，游男再前往銀樓買純金戒指，受害民眾報警，游男遭判刑1年1月，可上訴。

根據台灣彰化地方法院今天公布的判決書，游男缺錢想購買金飾，先加入員林市1間銀樓成立的通訊軟體官方帳號，佯稱已挑好尾戒及手鍊等黃金飾品，取得銀樓提供的銀行帳號。

游男另在網路拍賣刊登販賣減肥針訊息，劉女信以為真，將新台幣2萬5400元匯入銀樓帳號，游男再和友人一起前往銀樓，佯稱不喜歡之前在線上挑選的尾戒及手鍊，想要換成2枚純金戒指，銀樓老闆以為2萬5400元是游男匯入，於是同意要求，當場交付2枚純金戒指，還把差價9712元退回給游男。

劉女匯款後收不到減肥針，發訊息也未獲回應，發現被騙報警處理，檢警循線逮捕起訴游男。

彰化地院法官審理，法官認為游男雖坦承犯案，不過審酌被告正值青年，卻不思以己力循正當合法途徑獲取所需，僅因貪圖私利，施用詐術，在網路散布不實販售商品訊息，詐得金飾和金錢，被告涉犯刑法詐欺取財罪，判處有期徒刑1年1月，全案仍可上訴。

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