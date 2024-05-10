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錢櫃火災6死過失致死罪...練台生不認 一審宣判前再限制出境8個月

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災造成6人死亡、數十人受傷，董事長練台生是否過失致死有罪？下周三宣判；練台生的限制出境處分上月中屆期，台北地院合議庭已裁定練再限制出境8月到2024年12月16日。

同時裁定限制出境的還有林森店店經理翁珮雯、王聖傑九康工程行負責人，並由執行機關內政部移民署、海洋委員會海巡署偵防分署依法辦理。

裁定書說，練台生、翁珮雯、王聖傑因過失致死等案件，衡酌案情嚴重性，受損害法益眾多暨有生命傷亡，有羈押原因，但無羈押必要，3人於2021年8月17日起四度限制出境出海8月。

3人最近的限制出境、出海處分上月16日屆滿，法院給檢察官、被告及辯護人陳述意見，認為練台生是有相當資力之人，與翁珮雯、王聖傑有潛逃可能性，雖訂5月15日宣判，還是不能排除上訴審理或刑罰執行時會遵期到庭、接受執行。

因此，裁定認為，為確保日後審理進行，練台生等3人仍有逃亡之虞，有繼續限制出境、出海必要，應自今年4月17日起延長限制出境、出海8月。

裁定也指出，練台生、翁珮雯主張不構成過失致死罪，且已有達成和解，不過，練台生、翁珮雯可能涉犯過失致死罪，有偵查卷可佐，2人是否構成犯罪，是審判的實體判斷，並不是審查限制出境、出海的要件。

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，6人死亡，數十人受傷，檢方偵查起訴練台生、林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司8名自然人與法人。

錢櫃董事長練台生一審宣判前再限制出境8月。圖／聯合報系資料照片
錢櫃董事長練台生一審宣判前再限制出境8月。圖／聯合報系資料照片
2020年4月26日錢櫃林森店發生大火釀6死。圖／聯合報系資料照片
2020年4月26日錢櫃林森店發生大火釀6死。圖／聯合報系資料照片

練台生 過失致死 錢櫃

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