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國三生割頸案未成年2嫌 殺人罪起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北報導

新北市國三生割喉案經新北地院少年法庭宣示，將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦。新北地檢署因全案事證相當充分且明確，僅偵辦27天便在今天依殺人罪嫌將2少年起訴。圖／聯合報系資料照片
新北市國三生割喉案經新北地院少年法庭宣示，將涉案的未成年郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦。新北地檢署因全案事證相當充分且明確，僅偵辦27天便在今天依殺人罪嫌將2少年起訴。圖／聯合報系資料照片

震驚全國的新北市國三生割頸案，新北地方法院少年法庭今年3月宣示將未成年的郭姓「乾哥」及林姓「乾妹」移送檢方偵辦；新北地檢署上月12日收案後，因事證充分且明確，檢察官僅偵辦27天火速偵結，昨依殺人罪將2名未成年嫌犯起訴。

新北檢表示，基於少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法等規定，檢方不會提供郭姓、林姓2位少年少女起訴書，也不會對案情有任何說明，僅證實2人被依殺人罪起訴。由於2人羈押期限未屆滿，案件不會立刻移審新北地院，檢方將盡速整理全案卷證，移由新北地院少年法庭進行審理。

新北地院日前宣示裁定時，未說明2嫌是以殺人罪或傷害致死罪送辦，後來傳2人均依殺人罪移送檢方偵辦。當時法院表示，少年法庭進行的是審理前調查，法官因考量移送檢方後，須同時符合少年事件處理法及偵查不公開相關規定，故不提供審前調查時的預立罪名或案由，避免影響檢察官認定。

去年12月25日，新北一名楊姓國三生因阻止隔壁班林姓學妹擅自進入教室找朋友，林女竟找同班郭姓乾哥回頭討公道，雙方從口角引發肢體衝突，郭男竟持彈簧刀，當眾朝楊姓少年頸部、胸口連刺5刀，楊送醫不治。

割喉案 未成年 檢察官 殺人

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