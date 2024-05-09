5歲女兒發燒 浴缸泡水物理降溫卻溺水不治 粗心母獲緩起訴

郭姓女子去年發現5歲女兒發燒，用物理降溫將女兒放入浴缸，留下女兒在浴室，沒想到郭女回到浴室發現女兒已俯臥浴缸溺水窒息，送醫急救不治。士林地檢署認定郭女犯過失致死罪，但緩起訴處分，支付公庫5萬元。

郭姓女子到案哭著認錯，不該將女兒獨自留在浴缸內，深感自責，檢方訊問郭的男友、鄰居、女童的班導師等人，認定因女兒去年11月5日生病發燒，郭女使用泡澡物理降溫方式，想讓女兒退燒，但涉嫌未注意女兒身體狀況，獨留女兒在瘀是浴缸內泡水降溫，直到回到浴室發現女兒溺水窒息，同年月24日，因呼吸道感染及在浴缸內泡水溺水、缺氧缺血性腦病變、腦水腫、肺炎死亡。