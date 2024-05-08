太魯閣事故3周年隧道赫見11人遺骸 檢方：檢討蒐證流程

2021年4月2日台鐵408次太魯閣號因撞擊滑落的工程車出軌，造成造成49人罹難，事故3周年後，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發聲明，指出在隧道內發現11名罹難者的遺骸。花蓮地檢署表示，檢討蒐證流程，依照行政院會議頒布的原則，要求各單位勘查時，務必確認現場沒有其他證物或遺骨。

花蓮地檢署主檢蔡勝浩指出，台鐵公司應家屬要求，在2月27日凌晨由花蓮工務段會同家屬，進入大清水隧道內尋找，發現疑似被害人遺骨2件及部分的遺物。由花蓮縣警察局、鐵路警察局花蓮分局報請地檢署相驗，並將疑似被害人遺骨送往法醫研究所鑑識比對，經確認為0402事故被害人遺骨。

後續全面清查大清水隧道，3月20日凌晨，檢警、台鐵公司及部分家屬進入大清水隧道內，詳細檢視及清理。該日凌晨完成清查作業後，現場發現疑似被害人遺骨共35件，遺留物14件，檢察官為求慎重，將遺骨送往法醫研究所鑑識。

蔡勝浩表示，經鑑識檢出25件被害人身分，經比對後與11名被害人罹難者身分相符，部分遺骨因為萃取DNA鑑驗後已經用罄，目前可供發還的遺骨合計共有8件，分別為6名罹難者所有。為尊重被害人家屬，台鐵公司、犯罪被害人保護協會花蓮分會，及地檢署研擬後續如何完成發還作業。

昨天由台鐵公司及犯保花蓮分會逐一通知被害人家屬，並告知鑑識結果，在尊重被害家屬意願及便利被害人家屬的前提下，協商後續的相關發還作業。根據昨天與被害人家屬聯繫的結果，目前有3位家屬選擇親領被害人遺骨與鑑定書，至於如何領取及領取的細節，後續還在跟被害人家屬討論，若沒有辦法親領的家屬，地檢署會用郵寄的方式發還家屬。

蔡勝浩說，去年發生車廂內有遺骨的事件，檢討後續若遇到類似案件蒐證與清理作業流程，會依照行政院會議頒布的原則，要求相關單位在現場勘查時，務必詳細確認現場沒有其他證物或遺骨。

蔡勝浩提到，目前在大清水隧道內的清理作業已經完成，有部分家屬反應，是不是可能還有被害人遺骨或遺物留存，由台鐵公司與家屬研擬是否清查，因為前陣子發生地震，顧及人員安全，留待台鐵與家屬討論。後續會以尊重被害人家屬的前提下，依照台鐵公司安排，如果有任何發現，檢方會盡全力配合。