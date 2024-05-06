醉漢因心情不好...拿菜刀衝機車陣連砍3人還割頸 最終判6年定讞

柯姓男子酒後持菜刀在台北市中坡南路隨機砍傷1男2女共3名路人，其中劉姓男子頸部穿刺傷、王姓男子及侯姓女子手臂及背部割傷，所幸送醫無大礙，檢方依殺人未遂罪起訴柯，最高法院判決6年徒刑定讞。

柯（52歲）在案發處附近的水果攤打工，當天傍晚下班後至附近的小吃攤飲酒，晚間7點多返家途中，疑似酒醉情緒失控，返回水果攤拿起一把菜刀，站在中坡南路上揮砍路過的機車騎士。

劉姓騎士被柯拉下機車揮砍，頸部受穿刺傷，手臂也被割傷；王姓男子騎車經過，手臂也被割傷；侯姓女子搭乘丈夫騎乘的機車經過也遭殃，背部有近30公分不連續劃傷。

兩名路人見劉頸部濺血，恐命在旦夕，一起上前將柯壓制在地，警方獲報後趕抵現場，將上半身赤裸且渾身酒味的柯上銬逮捕，柯酒測值達每公升0.63毫克，酒醒後卻辯稱什麼都不記得，台北地檢署認定他持刀朝劉男頸部要害攻擊，依殺人未遂罪嫌起訴。

一審依殺人未遂罪判柯6年徒刑，案件上訴，二審認為，柯承認砍劉的頸部，對方死了也在所不惜，他卻辯稱沒有殺人故意，說詞不可採，柯與劉並不認識，卻因生活和經濟壓力心情不好就拿菜刀揮砍。

二審考量他有與被害人和解，仍判決6年徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑並無不當，駁回上訴，判決柯6年徒刑，全案定讞。

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