大陸製衛生棉涉改標 通路有註明「中國製」負責人無罪

網路知名衛生棉品牌被控偽造生產地標籤，將大陸生產的衛生棉改為台灣製造，雄檢調查後，依虛偽標記罪嫌起訴陳姓負責人，高雄地院審理時，法官認為廠商在實體、網路通路頁面，都有標註衛生棉產地為中國，不構成犯行，判陳男無罪。

2020年間，檢調曾查獲該公司偽造產地，陳姓負責人當時供稱「中國包裝廠疏失，沒貼上產地標籤」獲得檢方採信，最後以無犯罪意圖不起訴處分。

事隔2年後，陳男再被檢調查出涉嫌改標，這批大陸製衛生棉進口時，被海關發現貨物包裝仍寫著台灣高雄製造，與2020年被查獲的情形相同，陳姓負責人再被檢調依妨害農工商罪嫌送辦，偵結依虛偽標記罪嫌起訴陳姓負責人。

高雄地院審理時，陳男喊冤，稱這批衛生棉進口到臺灣就沿用舊包裝袋，但我們會加上標籤，在通路上也會明確寫說是中國生產，貨物外箱都有標註「Made In China」原產地訊息，沒有欺騙消費者。

法官勘驗衛生棉開箱檢查照，包裝袋均以英文標示商品名稱、成分、注意事項、保存期限、製造商、聯絡方式等資訊，未有中文標示，但實體、網路等銷售通路上，確實有註明產地為中國。

法官認為，雖然衛生棉外包裝中文標籤文義會使消費者誤認原產國為台灣，但得要有主觀上欺騙他人之意圖，才構成虛偽標記罪。