貴婦奈奈男友父母返台歸案 黃立雄戴腳環離開北檢
網紅貴婦奈奈（本名蘇陳端）與男友黃博健2018年涉吸金逃亡加拿大，其男友父親、名醫黃立雄夫婦因投資醫美涉詐逃亡加國，4人都遭通緝。黃立雄與妻子黃林麗真年事已高，希望落葉歸根，昨搭機返台，今由調查局人員上銬解送歸案。台北地檢署訊後，命黃立雄50萬交保、限制住居、限制出境出海，實施科技監控3個月。
黃立雄辦保後，有人員至北檢替黃立雄安裝電子腳環，晚間7點多，黃立雄不發一語，離開北檢。
黃立雄委任律師說，黃立雄夫妻領有加拿大難民證，兩人因年事已高，盼回台落葉歸根，黃林麗真母親年逾9旬且病危，兩人為了見親人最後一面而回台。
蘇陳端與男友黃博健設立「杏立博全」診所，販售醫美相關產品，2018年突然倒閉，兩人遭提告吸金約10億元潛逃出境至加拿大多倫多，檢方隨即對蘇陳端、黃博健、黃立雄三人發布通緝。黃林麗真則有多起詐欺案由士檢偵辦，部分案件未到案而遭通緝。
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