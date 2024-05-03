快訊

個申面試要當兩眼發光學生 跨界、自主學習力會加分

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

新光金與台新金合併案看4重點 新光三越成關鍵角色

聽新聞
test
0:00 / 0:00

五億高中生死亡明天一周年 真相未明遺體仍冰存

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中五億賴姓高中生案去年5月4日發生，明天是賴男死亡1周年，檢警當初偵辦起訴、法院持續審理，時隔一年全案至今尚無確切定論，被控謀財害命的夏姓男子仍矢口否認犯案，但因全案檢方仍持續調查，賴母擔心遺體後續有調查必要，因此讓賴生遺體仍續冰存在台中殯儀館內。

賴母委任律師許哲維說，賴生墜樓案，夏姓配偶涉殺人罪部分，檢方雖一度做不起訴處分，但後來台中高分檢發回續查，目前案件仍由台中地檢署偵查中；去年5月4日案發後，賴生遺體即冰存在台中殯儀館內，經檢察官與法醫解剖相驗後，已將遺體發還給家屬。

不過，賴母擔心後續此案還有調查必要，且對全案仍有許多疑點，堅持每月自費3萬元，將遺體冰存在台中殯儀館，期待找出命案真相。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

台中五億高中生案今天院開庭，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中午出庭後搭計程車離開，依然維持過去6度穿同一件藍色上衣。記者黃仲裕／攝影
台中五億高中生案今天院開庭，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中午出庭後搭計程車離開，依然維持過去6度穿同一件藍色上衣。記者黃仲裕／攝影
台中五億高中生案今天院開庭，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中午出庭後搭計程車離開。記者黃仲裕／攝影
台中五億高中生案今天院開庭，被控謀財害命的夏姓男子未認罪，中午出庭後搭計程車離開。記者黃仲裕／攝影

命案 殯儀館

延伸閱讀

貴婦奈奈男友媽被控詐欺蓋房糾紛 無保請回限制出境出海

貴婦奈奈男友媽被控詐欺 黃林麗真母子收400萬挪作投資失利挨告

日本驚悚焦屍命案「20歲男星落網」！真實身分曝光　消失6年成兇案嫌犯

被控性侵女大生 北部某國立大學助理教授5萬交保三喊：相信司法還清白

相關新聞

貴婦奈奈男友媽被控詐欺蓋房糾紛 無保請回限制出境出海

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，今黃立雄夫妻遭潛返解...

影／五億高中生6月28日宣判！夏男開庭不耐煩、笑法官

台中五億賴姓高中生案今上午9點半於由台中地院開庭，庭訊2個小時辯論終結，審判長林依蓉為釐清夏男有無結婚真意，再次詢問夏為...

蔡衍明不滿挨罵「國台辦狗腿」提告求償300萬 法院判他確定輸了

旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明不滿被壹電視「年代向錢看」節目主持人陳凝觀指「國台辦狗腿」，提告向壹電視、陳凝觀、盧姓節目製...

獨／ 郭哲敏涉洗錢217億 5千萬交保…高院9天後才收到抗告狀速分案

八八會館負責人郭哲敏涉經營AE博弈網站獲利16億元，另涉及地下匯兌洗錢217億元遭檢方起訴。新北地院認為相關證人大致詰問...

五億高中生死亡明天一周年 真相未明遺體仍冰存

台中五億賴姓高中生案去年5月4日發生，明天是賴男死亡1周年，檢警當初偵辦起訴、法院持續審理，時隔一年全案至今尚無確切定論...

高雄男花200萬走私620隻印度星龜意圖牟利 獲判緩刑

高雄市張姓男子以新台幣200萬元走私620隻保育類印度星龜被逮，到案後坦承犯行，台灣高雄地方法院審酌犯後態度良好，依違反...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。