五億高中生死亡明天一周年 真相未明遺體仍冰存

台中五億賴姓高中生案去年5月4日發生，明天是賴男死亡1周年，檢警當初偵辦起訴、法院持續審理，時隔一年全案至今尚無確切定論，被控謀財害命的夏姓男子仍矢口否認犯案，但因全案檢方仍持續調查，賴母擔心遺體後續有調查必要，因此讓賴生遺體仍續冰存在台中殯儀館內。

賴母委任律師許哲維說，賴生墜樓案，夏姓配偶涉殺人罪部分，檢方雖一度做不起訴處分，但後來台中高分檢發回續查，目前案件仍由台中地檢署偵查中；去年5月4日案發後，賴生遺體即冰存在台中殯儀館內，經檢察官與法醫解剖相驗後，已將遺體發還給家屬。

不過，賴母擔心後續此案還有調查必要，且對全案仍有許多疑點，堅持每月自費3萬元，將遺體冰存在台中殯儀館，期待找出命案真相。

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