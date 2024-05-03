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貴婦奈奈男友媽被控詐欺蓋房糾紛 無保請回限制出境出海

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

貴婦奈奈蘇陳端與男友黃博健，涉以醫美診所非法吸金10億元，2人與男友雙親黃立雄、黃林麗真逃亡加拿大，今黃立雄夫妻遭潛返解送歸案。黃林麗真因遭福智佛教團體成員提告詐欺，指控提供接班上師蓋住處400萬元給黃林麗真兒子黃博鴻，卻被挪作他用投資失利不還款。士檢檢察官今經1小時訊問後無保請回，限制出境、出海。

全案起源於，福智佛教團體成員陳男指控，黃林麗真向他稱，要替接班上師建造台灣住處，需要投資款，2011年8月間陳男匯款400萬元至黃博鴻（黃博健胞弟）的帳戶，黃博當天還在超商交付他，5張面額1萬7500元的支票利息及面額400萬元的本票，母子倆拿到400萬後卻沒有建造接班上師在台住處，因而提告詐欺。

黃博鴻到案否認犯行，陳男同意借他款項先用來投資，但因投資虧損，沒辦法還款，也與陳男約定分期還款；2018年間已還235萬元，但陳男卻稱他欠328萬餘元，向法院聲請支付命令，雙方已在2018年調解，以170萬元和解，每月再支付陳男10萬元。

士檢認為，此案是投資失利而無法返還借款，屬於債務不履行的民事糾葛，與刑責無涉，宜循民事途徑解決，全案詐欺罪嫌不足，給予不起訴處分。未到庭的黃林麗真則被通緝，黃林麗真加拿大潛返回國，調查人員將解送士檢歸案，檢察官經1小時訊問釐清此案，限制出境、出海。

名醫黃立雄妻子黃林麗真（中）涉詐潛逃加拿大遭通緝，今晨5時15分被遣返回台，面對媒體提問不發一語。記者季相儒／攝影
名醫黃立雄妻子黃林麗真（中）涉詐潛逃加拿大遭通緝，今晨5時15分被遣返回台，面對媒體提問不發一語。記者季相儒／攝影

佛教 提告 詐欺 貴婦奈奈

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