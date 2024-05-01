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影／台中一中商圈「假面」、「純愛」騎士出沒 機車噪音超標吃罰

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一中商圈有多所大學、高中，為維護市民生活品質，第二警分局與環保局、監理單位在上月底，執行聯合稽查，當日攔檢40多輛汽機車，其中有cosplay的「假面騎士」、在車身改裝「純愛戰士」的機車騎士，都因噪音超標被開罰，總計開罰20件，一共開罰7.6萬元。

第二警分局在4月26日結合環保局、監理所執行「環、警、監聯合稽查」，針對校園周邊等青少年易聚集場所、噪音改裝車輛，常出沒及易生危險駕車路段加強執法作為，勤務期間共攔檢40多輛汽機車，開罰噪音車6輛、排氣管不合格3輛、無照駕駛2件、違規改裝頭燈及變更燈色等違規9件。

第二警分局表示，該次勤務中有一輛改裝排氣管、頭燈「純愛戰士」的機車騎士，也因聲音過大，遭警攔查，分貝高達94.6分貝；還有另名cosplay（角色扮演）的「假面騎士」的機車騎士，行駛路中十分引人注目，該車也有改裝頭燈及排氣管，檢測出86分貝，都在現場立即開罰、限期改善複驗。

第二警分局指出，今年已通報噪音車2153件，將持續每月不定期聯合環保局、監理站跨單位稽查執法，利用勤務時段，針對改裝噪音車輛常出沒重點路段，加強盤查錄影蒐證，通報上傳行政院環境保護署噪音車檢舉網站，由環保局通知該車主將車輛移置監理站檢驗，若逾期不到檢或經檢測不合格，依法可處1800元以上3600元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期仍未完成改善者將按次處罰。

第二警分局長周俊銘呼籲，用路人應保持同理心，改裝車輛行車噪音容易驚擾已入眠的民眾，不當操駕更易危害行車安全，若違規也將傷荷包，警方將與環保局和監理所藉由專業任務分工，共同執行防處作為，減少惱人噪音問題，維護台中市環境安寧。

台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay、改裝車輛的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay、改裝車輛的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay、改裝車輛的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay、改裝車輛的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay、改裝車輛的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供
台中市第二警分局在上月底在一中商圈執行聯合稽查，有cosplay、改裝車輛的機車騎士被攔查。圖／第二警分局提供

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