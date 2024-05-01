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雞排妹洩漏陳沂手機號碼判刑3月 今至北檢報到繳9萬罰金

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

「雞排妹」鄭家純（本名鄭采勻）和網紅陳沂開直播爭吵，事後在臉書粉絲專頁以「色號」技巧性洩漏陳沂手機號碼，被依違反個人資料保護法判3月得易科罰金之刑定讞。台北地檢署通知雞排妹1日到案執行，她今天上午已至北檢執行科繳9萬元罰金。

雞排妹於今天上午接近10點半抵達北檢執行科，她的律師說，本事涉雞排妹個人隱私，不便受訪，是陳沂先洩漏雞排妹的手機號碼挑釁。

當雞排妹離開北檢時，有記者問雞排妹有關「原味內褲」的問題，她表示有很多案子已經和解，便上車離去。接著她又折返表示，沒有沒有原味內褲一事，原味是指未清洗過的，當時她拍寫真後，義賣相關衣物，捐了30萬弱勢兒童。

2021年5月8日，陳沂開直播指責遭雞排妹撥出20通電話，雞排妹晚間加入直播與陳沂對嗆，先說出陳沂的手機門號前4碼，隔天於臉書貼出6碼的「色號」卡，數字即是陳沂手機的後6碼，檢方依違反個資法起訴雞排妹。

法院開庭時，雞排妹表示臉書「色號」文章與洩漏個資無關，「只是剛好結合起來就是陳沂的手機號碼」，是網友不當連結等，陳沂接到陌生電話也與她無關。

陳沂開庭曾說，自手機號碼被公布，有超多網友瘋狂打電話給她，現在只要聽到電話鈴響就恐懼，雞排妹完全不認錯，犯後毫無悔意，建議法官從重量刑。

一審認為雞排妹與陳沂發生細故，卻不以合理、合法方式解決爭端，接續張貼文章揭露陳沂門號，造成陳沂頻遭來電騷擾，且犯後態度不佳，依違反個資法判刑4月，得易科罰金。

二審審酌臉書貼文可使網友得以完整知悉陳沂的門號全碼，且雞排妹一發文後，陳沂當晚即有近140通簡訊、語音，隔天也有120餘通，雞排妹確實損害陳沂利益，但一審量刑略重，改依違反個資法判3月得易科罰金之刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

「雞排妹」鄭采勻（中）。記者房荷庭／攝影
「雞排妹」鄭采勻（中）。記者房荷庭／攝影

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