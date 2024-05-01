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不滿遭丟凳椅...他怒推八旬阿嬤撞頭而死 判關5年半定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

李姓男子前年不滿八旬阿嬤朝他丟塑膠椅、圓凳、拖把，上前猛推阿嬤身體，導致阿嬤頭部撞及柏油路地面，緊急送醫急救仍宣告不治，一、二審依家暴傷害致死罪判刑5年6月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

李2022年4月21日晚間10時許，在桃園市住處準備出門上班時，不慎踢倒椅子，被阿嬤丟塑膠椅、木頭圓凳、拖把，他憤而上前用右手猛推阿嬤的身體，導致阿嬤後仰倒地，頭部撞及柏油路面，送醫急救，仍在隔天宣告死亡。

李在警方到場時自首，法院審理時，李坦承推倒阿嬤，但否認傷害致死犯行，供稱當時是因為阿嬤不滿他準備出門上班時不慎踢倒椅子，而以塑膠椅、木頭圓凳、拖把丟他，他才推人，他不是反擊，是為了保護自己才推開阿嬤，是正當防衛，頂多僅構成過失致死罪。

法院根據相關監視器畫面，阿嬤丟職圓凳、塑膠椅等物，並沒有傷及李，而李被丟後仍站在屋外，等待阿嬤拿木棍前來，再踢開木棍推倒阿嬤，顯示李不是正當防衛，而是基於情緒失控而與阿嬤對幹的傷害意圖。

法院認為死者當時是高齡85歲、身高僅150公分、體重40至50餘公斤的女子，而李當時39歲、身高177公分、體重超過150公斤，雙方體型、力量懸殊，又阿嬤扔物品的行為輕微，不能造成李任何傷害，而只是長輩懲罰晚輩之舉，李卻推倒阿嬤致死。

一、二審法院審酌李案發後自首等一切情狀，依家暴傷害致死判5年6月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

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示意圖／ingimage
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