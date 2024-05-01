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賤賣國家機密！高雄岸巡隊女下士刺探同僚涉貪起訴 已免職

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

橋頭地檢署今年1月接獲海巡署南部分署通報，承辦檢察官周韋志查出，前第六岸巡隊吳姓女下士於值勤時，以手機翻拍公務電腦內演練紀錄等機密文件，並以LINE傳送給王姓大陸籍人士，獲取7.3萬元後，吳女食髓知味還想大賺50萬元介紹費，刺探葉姓同僚國防機密，但遭拒絕；上周五，橋檢依吳涉犯貪汙罪嫌向橋頭地方法院提起公訴。

檢方指出，吳於調詢及偵查中供稱，起初在臉書上找尋借貸機會，某名網友傳LINE連結給她，提供兩項方案供她借貸，其一、以不動產抵押；其二、「反美、反獨」王姓大陸籍人士可借錢，但需協助偷拍敏感性國家機密文件，吳自此遭陸方利誘吸收。

明知海巡署執行外離島防衛計畫等文書為國防機密文件，不得刺探、收集，吳卻為一己私慾，於去年11月至12月期間，賤賣國防以外資料，如演練紀錄表、工作報告、研討會議資料等國家機密文件，後續分別獲得1萬9577元、3萬4530元及1萬9421元對價報酬，轉換成泰達幣方式存於虛擬錢包中。

檢調後續查出，吳嘗到甜頭後，為收集 「外離島防衛計畫」、「基礎設施整合防護計畫」等國防機密，賺取50萬元介紹費，不僅於屏東站點守望哨執勤時，翻拍關鍵設施相關資料，下崗傳訊大陸金主，甚至以LINE向葉姓同僚刺探、收集相關機密，並詢問葉能否接觸關鍵基礎設施圖資、文件，遭葉拒絕而未遂。

經查，吳確有收受7.3萬元，已觸犯貪汙治罪條例違背職務之行為收受賄絡、國家安全法為大陸地區洩漏、交付公務上應秘密文書電磁紀錄罪嫌、刑法公務員洩漏關於中華民國國防以外應秘密之消息罪嫌。此外，就吳刺探葉的行為，檢方表示，雖吳僅向葉約定，並因遭拒絕實際未獲取50萬元，仍屬貪汙既遂。

對於橋檢起訴內容，海巡署南部分署對外回應，吳經橋檢向法院聲押獲准後，迄今已逾3個月，南部分署依陸海空軍軍官士官任職條例第9條規定免職，自今年4月5日起生效。

橋頭地檢署檢察官周韋志偵辦海巡署吳姓女下士貪污案，上周五全案偵結起訴。記者古和純／攝影
橋頭地檢署檢察官周韋志偵辦海巡署吳姓女下士貪污案，上周五全案偵結起訴。記者古和純／攝影

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