渣男家暴逃家輟學15歲女友 還勒索性侵女友的友人73萬墮胎封口費

高雄薛姓男子2020年收容離開少年觀護所的15歲少女白白，多次發生性行為；薛深知白白畏懼返家無所依靠，除控制毆打外，還製造機會讓葉姓友人性侵；直至白白懷孕，薛又勒索葉男墮胎費及封口費，約達73萬5000元。上周二，橋頭地院依妨害性自主罪，分別判處葉2年半、薛3年8月徒刑。可上訴。

判決書中，白白曾因服用大量不明藥物企圖輕生，醫院檢傷時，眼周、臉部瘀傷、鼻梁擦傷等被人毆打的傷勢，且懷有身孕，但起初警詢時，白白因懷孕選擇不提告薛，直至發現薛竟以懷孕為由向葉要錢，在深切絕望後才提出告訴。

參考白白另案少年調查報告及精神鑑定報告，白白從小由外婆養大，時有家庭暴力發生，關係緊繃，法院認為，白白因家庭功能不佳，無論在情感、經濟上皆依賴薛，起初供詞因對薛仍有情感，有意替他遮掩犯行。

不過，薛辯稱與陸男才是情侶關係，為同性戀者，並稱當年白白已16歲，矢口否認對她發生過強制性交行為，並由辯護人提出中度智能發展障礙症鑑識報告，主張案發時患有精神障礙；而葉因新生兒腦膜炎，確有身心障礙等多張診斷證明，且父母、鄰居作證，葉對交往、是非及事物判別及金錢處理能力，明顯低於他人。

白白說，當年因逃家與薛男同居，薛至少兩度帶她走進葉的手機店中，藉故幫葉顧店，實則製造機會讓葉與白白獨處房間內，葉雖供稱並未喜歡過白白，但當時卻脫去白白的褲子，對她強制性交得逞。

「救我！」白白說當時曾大聲呼喊，期待就在門外的薛能對她伸出援手，但薛卻使眼色用唇語要白白忍耐，不要喊叫，也不要掙扎；由於，每次都是無預警情況下發生，白白即使明確拒絕要葉走開，但因自個兒體型嬌小，被強行扯開衣物，根本無力抵抗。

住薛家期間，白白說，不僅證件被剪掉，薛母也與她相處不合，當時不想整天待在薛家，才會總是跟薛同進同出，薛母則以「趕都趕不走！」形容白白棲身於薛家中，甚至親眼目睹白白與薛發生親密性行為。

偵查中，因白白懷孕，白白與薛雙方家人論及婚事未果，但薛卻說不確定白白腹中胎兒是誰的；白白證稱，從孕期時間回推，確認孩子的父親就是薛，因剛從少觀所離開後，只有跟薛發生過性關係，而薛常對她家暴，打完她後又直接強脫衣褲，她雖拒絕卻無法反抗，而在懷孕後，毆打的情形更是變本加厲。

從薛種種行為推估，法院不採信辯護人稱薛有精神障礙的說法，雖白白對薛及其家人百般忍讓，但薛以情感勒索、暴力對待逃家輟學的白白，且當年從白白揹書包的模樣，明知她未成年仍發生親密性行為，觸犯成年人故意對少年犯強制性交罪，並依兒少法加重其刑。

至於葉為逞一己私慾，竟對白白做出侵犯性自主權行為，但輕信薛以鬼神之名穿鑿附會說詞，陸續給付70萬元等情形，合議庭堪認葉心智缺陷，因而導致辨識行為違法等情狀，得以減輕其刑，並依其家庭、身心經濟狀況等，並依多數犯罪責任遞減原則，定應執行刑。

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