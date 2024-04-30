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台中法官辦「愛恨法官」統計惹議 半路夭折今停收件

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地院法官蕭一弘20日在網路社團發起「愛恨法官」的統計，原定5月20日截止收件，今蕭在社團發文，提前截止。示意圖／ingimage
台中地院法官蕭一弘20日在網路社團發起「愛恨法官」的統計，原定5月20日截止收件，今蕭在社團發文，提前截止。示意圖／ingimage

台中地院法官蕭一弘20日向臉書社團「靠北書記官」傳訊，苗栗地院陳姓書記官疑因不堪工作壓力病逝，蕭邀書記官舉辦「喜歡／討厭法官」，敘明結果將在5月20日會將統計結果送交司法院，另外也會在社團公布結果，但因調查方式粗糙，外界質疑「獵巫」，蕭今在該社團發文，提到有匿名者發起「灌爆表單」活動，活動提前在今日截止，她收到的回覆，已存入兩組隨身碟，一組交給社團版主，另一組則由律師趙建興見證下，寄給司法院。

法官蕭一弘今晚透過臉書社團「靠北書記官」發文，文章約2000多字，她在文中提到因法官論壇上有匿名者發起「灌爆表單」活動，提前在4月30日截止收件，她從發起表單活動後，收到網友回覆，從未開啟，今日律師趙建興見證下，全程錄影，由靠北書記官版主、工程師，從她的雲端硬碟存入2組隨身碟，一組交版主，一組由律師寄給司法院，存畢後由工程師將她雲端硬碟中的回覆表單全部刪除。

蕭一弘在文中提到，希望社團不要公布「喜歡／討厭法官」，人皆不完美，很難熬過被「針對性放大檢視」的壓力，「喜歡」跟「討厭」都是很主觀的，這對法官構成一種公開羞辱，若法官的工作方式有改進空間，私下提醒即可，解決問題的方法有千千百百種，可以選擇出於善意、損害最小的方式。

蕭一弘指出，發起問卷調查後，旋即領悟到，她不適合開啟、閱覽，遑論整理、公布答覆，她欠缺足夠的資源，更不願意看到名單之後，對法官學、長姐產生偏見，也不樂見任何人私下向我打聽誰「榜上有名」。

她寫到，發起問卷調查，是為瞭解書記官與法官共事的經驗，希望能改善書記官的工作環境，她具名單純是出於負責的態度，司法院和版主要如何查核、運用這些答覆，並非她能預料和掌控。

臉書社團「靠北書記官」在本月20日貼文，接獲台中地方法院法官蕭一弘傳訊，有法院書記官，疑配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、3次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，蕭在貼文開放填寫「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」表單，敘明統計結果將在5月20日將交司法院，也會在社團公布結果，但因引來外界議論，今日蕭向該社團發文，說明活動在今日截止。

台中地院法官蕭一弘20日在網路社團發起「愛恨法官」的統計，原定5月20日截止收件，今蕭在社團發文，提前截止。圖／摘自靠北書記官
台中地院法官蕭一弘20日在網路社團發起「愛恨法官」的統計，原定5月20日截止收件，今蕭在社團發文，提前截止。圖／摘自靠北書記官
台中地院法官蕭一弘20日在網路社團發起「愛恨法官」的統計，原定5月20日截止收件，今蕭在社團發文，提前截止。圖／摘自靠北書記官
台中地院法官蕭一弘20日在網路社團發起「愛恨法官」的統計，原定5月20日截止收件，今蕭在社團發文，提前截止。圖／摘自靠北書記官

司法院 書記官

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