汽修廠配線短路起火2死…廣告招牌影響搜救 老闆及房東不認罪不宣告緩刑
台北市北投區明德郵局對面的汽車修理廠， 5年前因配線短路發生火災，廣告招牌遮蔽影響消防人員搜救滅火，導致二樓一對姊妹難以逃生，呼吸性休克死亡。士林地方法院認定，藍姓房東、租屋的汽車修理廠梁姓老闆犯過失致死罪，各判刑1年4月、8月徒刑，2人否認犯行，梁還稱火災真相被蒙蔽等語，不宣告緩刑。
判決指出，2019年8月13日凌晨4時許，汽車修理廠辦公室室內配線短路，引燃周邊可燃物起火燃燒，汽車修理廠公司廣告招牌，遮蔽緊急出入口，影響消防人員滅火、搜救，火勢燒燬房屋，其中住在2樓的一對姊妹，因火勢引起濃煙及高溫來不及逃生，吸入濃煙嗆傷、灼傷，呼吸性休克死亡。
法院審酌，藍姓房東出租房屋牟利，疏於注意室內配線、電源線路等設備之維護；梁姓老闆疏於注意廣告招牌，不得影響消防人員搜救、滅火及死者2人逃生等，造成姊妹失去寶貴生命，2人犯過失致死罪，依過失致死罪，判刑1年4月、8月徒刑。法院考量，2人始終否認犯行，藍姓房東未和解，梁姓老闆賠償死者家屬185萬元，但在給付賠償金的存證信函，仍記載本案火災鑑定書判斷，僅憑事後臆測、真相被蒙蔽云云，不予宣告緩刑。可上訴。
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