汽修廠配線短路起火2死…廣告招牌影響搜救 老闆及房東不認罪不宣告緩刑

台北市北投區明德郵局對面的汽車修理廠， 5年前因配線短路發生火災，廣告招牌遮蔽影響消防人員搜救滅火，導致二樓一對姊妹難以逃生，呼吸性休克死亡。士林地方法院認定，藍姓房東、租屋的汽車修理廠梁姓老闆犯過失致死罪，各判刑1年4月、8月徒刑，2人否認犯行，梁還稱火災真相被蒙蔽等語，不宣告緩刑。

判決指出，2019年8月13日凌晨4時許，汽車修理廠辦公室室內配線短路，引燃周邊可燃物起火燃燒，汽車修理廠公司廣告招牌，遮蔽緊急出入口，影響消防人員滅火、搜救，火勢燒燬房屋，其中住在2樓的一對姊妹，因火勢引起濃煙及高溫來不及逃生，吸入濃煙嗆傷、灼傷，呼吸性休克死亡。