詐銷虛擬幣22億5人繼續羈押 律師王晨桓認罪400萬交保

虛擬幣交易所「ACE王牌交易所」勾結詐團，前、後任負責人潘奕彰、律師王晨桓與詐銷首腦林耿宏獲利22億元，上周起訴32人，14名羈押被告移審，台北地院昨天漏夜審理，今天凌晨裁定主嫌林耿宏等5人羈押不禁見，王晨桓等9人交保，王400萬元交保金額最高。

偵查中羈押禁見的被告是林耿宏、潘奕彰、王晨桓、集團帳房林耿漢、控股作手林婉榆、IMBA直銷團隊理事長林若蕎、IMBA行政人員林敬智、IMBA分會長劉宇恒、IMBA分會長王淑瑩、IMBA分會長吳誌軒、交易所主管高偉倫、交易所執行長張爾杰、負責藏匿人犯的宜蘭蓮池精舍住持林淑芬與謝詩瑩母女14人。

昨天14人移審，裁定羈押不禁見的有林耿宏、潘奕彰、林若蕎、林耿漢、林敬智；獲交保被告及其交保金額是王晨桓以400萬元交保、林淑芬以80萬元交保、謝詩瑩以60萬元交保、高偉倫、張爾杰、林婉榆各100萬元交保，劉宇恒、王淑瑩、吳誌軒各以20萬元交保。

羈押庭中林耿宏不認罪，辯稱虛擬幣有真實營收與實質獲利，他開發的4種幣別發行目標集中在線上生活應用、線下落地應用，會員購買虛擬幣可還換住宿券，且消費價格比電商低廉，盼交保讓創新的事業回復營業。

王晨桓認罪，表示願意和被害人和解，還聲稱覺得虧欠家人與客戶，他自己也是法律人，與2名律師討論後決定認罪，王還說，在法律責任與社會責任下，他決定採取最好的方式處理，目前可支配資產有2500萬元，希望交保金可壓在450萬元內。

檢方起訴，詐欺集團2019年起詐銷MOCT、CSO、FITC、NFTC虛擬幣，編寫不實投資白皮書，藉王牌、ProEx交易所銷售，再成立IMBA直銷團隊推銷，同時在網路媒體發布假新聞、操縱幣價，以此誆騙1292人約8億元。

林耿宏將騙來現金中的1億多元給林淑芬作為蓮池精舍房地購入、營運費，將4300萬元給王晨桓，其中2600萬元為王牌交易所增資款，另有1700萬元投資曼谷建業法務事務所，再以4740萬元給前「創新新零售」總經理、三立電視公司媒體集團總經理特助李燕南加以隱匿。

王晨桓被控以「軍師」教導林耿宏修改白皮書，安排虛擬幣兌換實體商品服務，上架至DEEPCOIN、UNISWAP交易所，還涉嫌指派律師取得卷證資料洩密給詐團，王同時將新北市新店區中正路的房屋供通緝中的林耿宏藏匿，另以收「保護費」名義向行家茶葉公司負責人何在彬詐騙7227萬元。