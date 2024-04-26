ACE虛擬幣詐案洗、藏錢手法曝光！ 宜蘭「蓮池精舍」就弄了1億多

檢警調偵辦國內前三大的「ACE王牌交易所」負責人潘奕彰涉勾結虛擬貨幣詐騙集團吸金案，今起訴32人。檢方統計，自稱「系統之神」的主嫌金主林耿宏及「軍師」知名律師王晨桓等人組成犯罪組織，透過詐銷各式虛擬貨幣及區塊鏈相關產品，犯罪所得至少22億餘元，並透過數種手法掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得。當中至少1億多元流入宜蘭「蓮池精舍」。

檢方查出，林耿宏等人指示下屬陸續將不法所得，以每次將數百萬元至一千萬元之現金，分批搬運、藏匿於雙北市各處，輾轉挪為他用。

檢方查出，林耿宏等人將不法所得1億餘元，交付與林淑芬、謝詩瑩等人作為宜蘭「蓮池精舍」房地購入、營運費用，供作洗錢據點之一。

檢方指出，林耿宏等人再將犯罪所得4300萬元交付王晨桓，其中2600萬元作為王牌交易所增資款，另以1700萬元作為曼谷建業法律事務所之投資款；再將犯罪所得共4740萬元交付給李燕南等方式，藉此製造金流之斷點，掩飾、隱匿並使用特定犯罪所得遂行洗錢犯行。