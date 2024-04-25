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台中2家頂級和牛店爆過期肉 搜索約談8人...日籍社長今早80萬交保

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中西屯區頂級燒肉店「和牛EMPEROR」遭員工檢舉使用過期食材，衛生局重罰144萬元、勒令停業，位於勤美商圈的「御帝和牛燒肉」也被檢舉使用過期肉品，檢調昨天搜索兩間店，帶回日本籍坂本姓負責人、宋姓負責人及員工等8人，依偽造文書等罪方向偵辦，檢方今訊後諭知坂本姓男子以80萬元交保、宋姓男子以30萬元交保。

台中地檢署表示，此案經檢察官訊問後，認「和牛EMPEROR」燒肉店，日本籍坂本姓男子（社長）、久保姓男子（店長）、山添姓男子（料理長）各諭知以80萬元、16萬元、16萬元交保候傳，並均限制出境出海。

另外「御帝和牛」燒肉店部分，涉案宋姓男子（負責人）、蔡姓男子（肉品廠商業務）則各諭知30萬元、5萬元交保。

台中地檢署表示，此案由主任檢察官楊仕正、檢察官潘曉琪、陳祥薇，楊凱婷指揮調查局中機站、台中處及警方等，昨天分別前往和牛emperor、御帝和牛燒肉店等兩間餐廳搜索。

中檢指出，全案查扣相關進銷貨明細、電腦標籤等資料，傳訊兩間公司日本籍坂本姓負責人、宋姓負責人及相關員工等8人，全案依刑法販賣妨害衛生物品、詐欺、偽造文書罪複訊。

檢調昨天前往位於勤美商圈的和牛燒肉店搜索。圖／台中市政府提供
檢調昨天前往位於勤美商圈的和牛燒肉店搜索。圖／台中市政府提供

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