獨／台南民代子涉電子遊藝場「菲力國王」槍擊 今開庭態度丕變全認了

彰化縣詹姓男子前年底持長槍，台中電子遊藝場「菲力國王」前掃射11槍，事後向台南白河分局投案，一審詹被判刑4年，台南市程姓賭客，曾在案發前多次高調發布影片，檢警研判是教唆此案的幕後藏鏡人，去年初程在泰國落網，一審今年初審結，程因否認犯罪，被判刑6年6月，但程上訴二審後，今天開庭態度丕變，坦認涉案，僅請求輕判，程說，在押期間，因急性腎衰竭、血尿，有生命危險，希望法官交保，讓他妥適治療，不會逃亡。

程姓男子因不服一審判決，上訴台中高分院，今天下午開庭，由受命法官柯志民審理，程開庭時表示，僅對科刑爭執，請求法官輕判，針對檢方起訴的犯罪事實，不再爭執，承認涉案。

程姓男子向法官求情，已被關押一年多，曾因血尿就醫後，有診斷出急性腎衰竭的狀況，若沒有適當治療，可能會有生命危險，他有兩名幼子、老婆、父母要照顧，希望法官給予交保機會。

法官諭知，今天是準備程序庭，有關請求具保停押的聲請，與科刑範圍無關，要求委任律師另外具狀表示。

台南市程姓男子（39歲）是白河民代之子，多年前曾涉槍戰，釀一死一傷，曾入監服刑多年，出監後落腳台中，從事名表生意，不過前年間，台中市知名電子遊藝場「菲力國王」被詹姓男子（37歲）持長槍掃射11槍，詹後來到台南自首。

程男因在案發前後，曾傳訊給遊藝場幹部恫嚇「我不會用機關，江湖事江湖了，以後菲力會很常發生槍擊」、「我手下養了多少槍犯在跑路的」，也在網路直播、貼文「槍聲響起就是1億1000萬，不是那筆弄我的1100萬」、「從今天起離窗戶、大門遠一點」。

程男也曾張貼手持步槍、手榴彈的相片，貼文「我是覺得要停業」、「有好幾棒選手」、「先禮貌打聲招呼」。

程男在案發時已搭機離台，但仍被檢警認定涉案，因程不到案說明，經檢方通知領事局撤銷護照，開出拘票，去年3月7日由台、泰司法互助機制帶到程，程回台後遭羈押，檢方在去年9月間，依槍砲、恐嚇、毀損等罪起訴他。

台中地院在今年1月間審結，認定此案雖無程與詹直接聯絡的證據，但依照程在案發前後的網路貼文、索求金額、恐嚇方式、恐嚇對象等間接證據，認定程與詹有犯意聯絡與行為分擔，依共同犯非法持有非制式步槍罪，判刑6年6月，併科罰金20萬元。