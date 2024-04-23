受不了哭鬧！惡保母重摔虐嬰致腦眼嚴重損傷 醫指留後遺症機會高
震驚全國的剴剴虐死案上周剛起訴，又出現另一起狠心保母虐嬰案。新北市新莊1名葉姓職業保母，今年2月間接手照顧1名6個月大男嬰「逸逸」（化名）僅3天，疑因情緒管理失控，多次重摔、搖晃及不當拉扯男嬰身體，使逸逸出現顱內、眼底出血及癲癇症狀，日後腦、眼發展出現高度風險。新北地檢署依違反兒童及少年福利與權益保障法，及刑法對未成年人重傷害及妨害幼童發展致重傷罪將葉女起訴。
檢警調查，具有合格保母執照的葉女，自2020年起擔任全職保母工作，今年2月19日起，葉母受託負責逸逸日間托育，疑似受不了男嬰哭鬧情緒失控，竟在19到21日內3天連續、多次猛烈撞擊或搖晃逸逸，造成男嬰腦、眼部嚴重受創。
逸逸回家後不僅食慾不振，還出現高燒、抽搐、昏睡和癱軟的情形，父母先帶往小兒科看診，但醫師發現不妙，立刻安排轉診至台北馬偕醫院急救，隨即住進兒童加護病房。經診斷，逸逸出現顱內和眼底出血，顱內出血並造成癲癇，研判高度可能為外力用力搖晃所致。
醫師指出，逸逸腦、眼的功能雖有恢復，但留下後遺症的機會很高，腦部影響包括目前有腦室擴大現象，代表有腦萎縮，是否造成將來發展落後，還需要時間追蹤；癲癇雖已控制，但日後恐需長期服藥；至於眼底出血的血塊服藥後已收縮，對視力影響尚難論定，但日後也需注意是否發生視網膜剝離等病症。
全案由醫院社工依疑似兒虐案件通報警方介入偵辦後，檢警立刻前往葉女住處搜索，很快地就從現場監視器中，發現葉女多次重摔、搖晃及不當拉扯逸逸的凌虐情事。葉女雖坦承施暴，但推稱是逸逸一直哭鬧才做出上述行為，辯稱自己不是故意讓小孩受到傷害，逸逸受到傷害對她也沒有好處。
檢察官認定，葉女犯行已使逸逸受有認知及視力等功能受損等不治或難治的傷害，足以妨害其身心健全及發展，依刑法對未成年人重傷害及妨害幼童發展致重傷罪起訴，可處5年以上12年以下徒刑，且依兒少法可加重刑度1/2。
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