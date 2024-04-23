快訊

爆料開刀房護理師長期偷拍還搓揉病患 他具名檢舉先遭法辦

稱魔法對抗魔法...竹科工程師寫搶票機器人「5秒搶1張」 遭逮下場曝光

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

受不了哭鬧！惡保母重摔虐嬰致腦眼嚴重損傷 醫指留後遺症機會高

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

震驚全國的剴剴虐死案上周剛起訴，又出現另一起狠心保母虐嬰案。新北市新莊1名葉姓職業保母，今年2月間接手照顧1名6個月大男嬰「逸逸」（化名）僅3天，疑因情緒管理失控，多次重摔、搖晃及不當拉扯男嬰身體，使逸逸出現顱內、眼底出血及癲癇症狀，日後腦、眼發展出現高度風險。新北地檢署依違反兒童及少年福利與權益保障法，及刑法對未成年人重傷害及妨害幼童發展致重傷罪將葉女起訴。

檢警調查，具有合格保母執照的葉女，自2020年起擔任全職保母工作，今年2月19日起，葉母受託負責逸逸日間托育，疑似受不了男嬰哭鬧情緒失控，竟在19到21日內3天連續、多次猛烈撞擊或搖晃逸逸，造成男嬰腦、眼部嚴重受創。

逸逸回家後不僅食慾不振，還出現高燒、抽搐、昏睡和癱軟的情形，父母先帶往小兒科看診，但醫師發現不妙，立刻安排轉診至台北馬偕醫院急救，隨即住進兒童加護病房。經診斷，逸逸出現顱內和眼底出血，顱內出血並造成癲癇，研判高度可能為外力用力搖晃所致。

醫師指出，逸逸腦、眼的功能雖有恢復，但留下後遺症的機會很高，腦部影響包括目前有腦室擴大現象，代表有腦萎縮，是否造成將來發展落後，還需要時間追蹤；癲癇雖已控制，但日後恐需長期服藥；至於眼底出血的血塊服藥後已收縮，對視力影響尚難論定，但日後也需注意是否發生視網膜剝離等病症。

全案由醫院社工依疑似兒虐案件通報警方介入偵辦後，檢警立刻前往葉女住處搜索，很快地就從現場監視器中，發現葉女多次重摔、搖晃及不當拉扯逸逸的凌虐情事。葉女雖坦承施暴，但推稱是逸逸一直哭鬧才做出上述行為，辯稱自己不是故意讓小孩受到傷害，逸逸受到傷害對她也沒有好處。

檢察官認定，葉女犯行已使逸逸受有認知及視力等功能受損等不治或難治的傷害，足以妨害其身心健全及發展，依刑法對未成年人重傷害及妨害幼童發展致重傷罪起訴，可處5年以上12年以下徒刑，且依兒少法可加重刑度1/2。

新北市新莊1名葉姓保母，今年2月間照顧1名6個月大嬰兒「逸逸」（化名）僅3天，疑因情緒管理失控，竟多次重摔、搖晃及不當拉扯逸逸身體，使逸逸出現顱內、眼底出血及癲癇症狀，遭新北地檢署起訴。記者林伯東／攝影
新北市新莊1名葉姓保母，今年2月間照顧1名6個月大嬰兒「逸逸」（化名）僅3天，疑因情緒管理失控，竟多次重摔、搖晃及不當拉扯逸逸身體，使逸逸出現顱內、眼底出血及癲癇症狀，遭新北地檢署起訴。記者林伯東／攝影

保母 癲癇 虐童 醫師

延伸閱讀

「剴剴」虐死案效應 嘉市以繪本引導父母、保母了解孩童身心理

全日托保母將增訪視頻率 衛福部拚指引4月底上路

虐死幼童保母丈夫的計程車遭噴漆「還剴剴命來」 警逮1男

剴剴案後衛福部允修改保母訪視指引 下周開會初步方向曝光

相關新聞

獨／台南民代子涉電子遊藝場「菲力國王」槍擊 今開庭態度丕變全認了

彰化縣詹姓男子前年底持長槍，台中電子遊藝場「菲力國王」前掃射11槍，事後向台南白河分局投案，一審詹被判刑4年，台南市程姓...

受不了哭鬧！惡保母重摔虐嬰致腦眼嚴重損傷 醫指留後遺症機會高

震驚全國的剴剴虐死案上周剛起訴，又出現另一起狠心保母虐嬰案。新北市新莊1名葉姓職業保母，今年2月間接手照顧1名6個月大男...

死刑辯論法庭之友遭質疑立場鮮明？ 司改會：社會大眾皆可聲請

憲法法庭今針對死刑存廢，開庭行言詞辯論，憲法法庭許可17組法庭之友，讓民間參與並表示意見，名單多數團體及個人明確支持廢死...

吸收2軍官為中共收集情報達5年 台商父子各判8年賺200萬全吐回

黃姓父子2015年間在大陸廈門經營，結識台灣事務辦公室官員被吸收，利誘當時現役同袍在台收集營區設施等相關軍事機密資料等，...

高雄超商女店員遭刺30多刀 前男友殺人未遂判8年

高雄1間超商吳姓女店員遭違反保護令的余姓前男友持刀猛刺30多刀，吳女送醫救治脫險；高雄地院審酌余男犯後否認犯行，且有前科...

影／96.7％被害家屬反對廢死 台南殺警案家屬批廢死是「沽名釣譽」

憲法法庭今開庭辯論死刑存廢，犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，高達96.7%被害人家屬反對廢除死刑，且台灣談論廢死之前，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。