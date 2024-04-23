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高雄超商女店員遭刺30多刀 前男友殺人未遂判8年

中央社／ 高雄23日電

高雄1間超商吳姓女店員遭違反保護令的余姓前男友持刀猛刺30多刀，吳女送醫救治脫險；高雄地院審酌余男犯後否認犯行，且有前科紀錄，依殺人未遂罪判8年。全案可上訴。

高雄地方法院審理時，余男辯稱無殺人犯意，不記得有攻擊吳女腰部，但法官審酌余男僅因無法面對分手結果就下狠手，甚至基於不確定殺人故意持預先購買殺魚刀攻擊，即使對方哭喊放手揮手阻擋仍不罷手，下手情節實令人不寒而慄。

此外，余男犯後僅承認違反保護令輕罪，矢口否認殺人未遂犯行，企圖推卸責任，且於羈押期間仍持續寫信騷擾吳女及其家人，審酌吳女身體傷勢雖已恢復，但身心仍承受高度痛苦，且仍擔心被告執行完畢後是否還會對其不利等，以及余男曾因偽造文書、妨害自由及違反保護令等遭判刑，據此依殺人未遂罪判有期徒刑8年，全案可上訴。

判決指出，23歲吳女與33歲余男曾經交往，但不堪對方動手而提分手，不料余男竟開始騷擾求復合，女方只得聲請保護令自保；去年中，余男又因違反保護令接近女方上班地點，遭警方拘提到案聲押獲准，並於8月28日獲釋。

不料，余男獲釋後預謀犯案，9月13日凌晨持殺魚刀前往吳女苓雅區新光路上班超商，朝對方猛刺30多刀後逃逸，所幸吳女經送醫治療脫離險境，無生命危險。

轄區苓雅警方經調閱監視器鎖定余男行蹤，在左營區左營大路1間速食店逮捕余男，並查扣殺魚刀1支。

保護令 分手 殺人

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