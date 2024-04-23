影／96.7％被害家屬反對廢死 台南殺警案家屬批廢死是「沽名釣譽」

憲法法庭今開庭辯論死刑存廢，犯罪被害人保護協會律師陳淑貞指出，高達96.7%被害人家屬反對廢除死刑，且台灣談論廢死之前，尚未和社會大眾溝通相關配套措施，死刑制度應為合憲，不應該廢除。

陳淑貞表示，經訪查3年內開案的重大案件被害家屬，高達96.7％反對廢除死刑，比一般民調來得高，且有82.2%不同意廢除死刑而給予改過自新的機會，70%認為縱使廢死，也必須在監服刑不得假釋，並強制工作賠償被害人。

她說，另有75%不同意有精神障礙或心智缺陷者可以不判死刑，被害家屬認為，因不信任精神鑑定技術，被告可能裝瘋賣傻企圖脫罪，縱使不判處死刑，也必須判無期徒刑，並強制治療；家屬也認為死刑適用類型可限縮殺害至親親屬、幼童，及預謀殺人或隨機殺人。

媒體問及台南殺警案殉職警員凃明誠家屬曾說，死刑不該是拿來作為政治輸誠沽名釣譽的工具。陳淑貞指出，歐盟2003年廢除死刑之後，廢死聯盟在台灣大力主張要廢除死刑，至今10幾年了，可以發現主張廢死的比例沒有增高，反而反廢死的比例居高不下，可見廢死推動在台灣民間引起相當的反彈和反感。

她說，廢死聯盟調查顯示，死刑犯在監所內「生不如死」，有人輕生或發生大寮監獄劫持事件，而現今37名死刑犯平均關押20年以上，長期關押於監所，又不能回歸社會，這是矯正政策的問題，與釋憲本身議題無關。

陳淑貞指出，聲請人一再聲請再審、釋憲、非常上訴，主要目的是拖延死刑執行，加上廢死聯盟大力協助，造成社會死刑制度奇怪的現象，37名死囚無法執行死刑，應另案處理，不應將提高層級，認為死刑是違反憲法的規定。