台積電外包商嫌同事碎念竟引爆炸彈 高院批有殺人未遂意圖判16年

承包台積電新建工程的森核科技公司員工賴柏維，2022年因不滿陳姓同事叨念，自製遙控炸彈報復，在台積電廠區機車停車場放炸彈引爆，陳遭炸傷，下巴遭碎片射入，右手指截肢，爆炸波及其他同事。一審依意圖犯罪而製造爆裂物罪判賴9年8月刑。案經上訴，台灣高等法院認賴有殺人未遂不確定故意，改處16年徒刑，併科15萬罰金。

36歲的賴柏維與被害的39歲陳姓男子為同事，因不滿陳時常在工作上碎念，自製遙控爆裂物，前年1月14日以黑色塑膠袋包裹後，放在陳機車前方置物籃。

賴當天下午1點多到現場布置，等陳與妻子下午5點下班走到停車場，在兩人距離機車30公尺處遙控引爆，當場造成陳前胸、右腹及右手臂炸傷，下巴炸爛被碎片刺入，額頭也擦傷，右小指被炸到截肢，僅剩一節關節。洪姓同事經過，手機被炸爛、衣物破損。

檢警循線在賴的宿舍搜出點火裝置、遙控發射器，另在賴的嘉義老家搜出藏在畢業證書卷軸中的火藥，以及自製炸彈材料。

賴柏維聲稱因陳曾罵過他才會報復，同事也證稱二人多年前就曾因工作關係口角。但陳自認跟賴沒有過節，並指賴工作態度懶散。

檢方原以殺人未遂、恐嚇等罪嫌起訴賴，新竹地院認為賴沒有強烈殺人動機，陳傷勢雖不輕，但不能以殺人未遂罪論處，改依意圖犯罪而製造爆裂物罪，判賴9年8月徒刑，褫奪公權7年。

賴和檢察官皆上訴，高院認定賴犯槍砲彈藥刀械管制條例「意圖供自己犯罪之用，未經許可製造爆裂物罪」；刑法殺人未遂罪、以爆裂物炸燬第175條之他人所有物罪。賴因1行為觸犯3罪，應從較重的「意圖供自己犯罪之用，未經許可製造爆裂物罪」處斷。

雖然賴柏維製造的爆裂物殺傷力不小，但相對於大量進行具強大殺傷力槍械、彈藥、砲彈、炸彈的製造者而言，高院認為他只製造1枚爆裂物，雖波及其他在場人，但行凶對象特定，如果科以該罪的法定最低本刑即無期徒刑，有情輕法重的問題，因此依法減刑。

高院在判決中指出，賴犯的是槍砲彈藥刀械管制條例第7條第3項，竹院逕自認為該罪法定刑違憲，於法不合，且賴有殺人未遂的不確定故意，竹院竟論以傷害罪，也有違誤。