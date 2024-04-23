土地經驗與歐洲不同能援引廢死論？ 學者：死刑犯勿與政治犯混談

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲案，中研院研究員許家馨則認為，可以審查死刑，不代表就可以把審查的權力用到滿，應視議題的性質和社會態勢，基本權應透過合理的思辨，經過大家的承認。

許說，一個社會要怎麼往前走，衍進的過程會形成自己的經驗、形成大家共同的基因。而這塊土地或是可以類比的國家為何與歐洲那麼不同？我們有穩定反對廢死的民意，但性質、文化背景是什麼？現在研究付之闕如，援引國外的理論，大家能接受嗎？他認為思辨今天才剛開始。

中正大學犯罪防治學系教授賴擁連表示，美國民眾對死刑的支持程度下降中，有6個州支持緩死，但司法權不能過分干預，只有當州過度恣意、反覆無常時，才會構成聯邦最高法院審查的機會。賴說，當立法機制做出死刑存廢，司法權應尊重。

開南大學榮譽教授鄭善印強調，死刑牽涉到人要不要對自己的行為負責？而日本每2、3年都會做死刑民調，也就是注重國民的意見，台灣目前的做法會造成信念動盪，如宣揚「被告無罪、社會有罪」的說法。

鄭說，今天這麼多被判死刑的人，是因為觸犯了數罪才到這個地步，「與政治犯不一樣」，這點要確立出來，不可混為一談、互相挪用。

中央研究院法律學研究所研究員黃丞儀認為，從世界發展趨勢來看，民主不是永遠、永久的，而是會受到考驗，會有民主倒退的情形，例如東歐、甚至是美國。