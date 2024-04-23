誹謗張淑娟「滾床單」被訴 蔡玉真作證：基督徒只想還原事實

媒體人周玉蔻、蔡玉真2022年烏龍爆料前中華民國小姐張淑娟和台北市長蔣萬安的父親蔣孝嚴在晶華酒店「滾床單」被訴，台北地院今天開庭，蔡玉真稱，2021年4月確實在一場餐會有人提及女主角是張淑娟，造成張的困擾她深感抱歉。

蔡玉真是誹謗案被告，今天轉證人作證。蔡證稱，2021年4月18日台北市「玖尹」餐廳由薇格董事長李傳洪召集餐會，席間聊到蔣萬安、蔣孝嚴，關於晶華酒店事件還聊到李紀珠、凌葳葳，當時，戴芝蕙是「玖尹」執行長，過去戴在晶華酒店工作，戴有提到訂房間的人是張淑娟。

蔡玉真說，周玉蔻於餐會中聽到後，一直向她要戴的電話，她曾找去餐廳找戴，但找不到人。

蔡玉真證稱，周玉蔻在「辣新聞」爆料後，她在主持人鄭弘儀「鄭知道了」節目中也提到晶華案，鄭有追問女主角是誰，她拒絕回答，她上節目只是要談論蔣家的人、蔣家豪宅，因周玉蔻要求才再與戴芝蕙聯絡，戴向她表示希望不再要再追問。

蔡玉真說，戴芝蕙之前作證可能有不能說的理由，且周玉蔻報導後，戴希望她能自求多福；蔡說，周玉蔻作節目前和戴怎麼聯絡與她無關，檢察官指她沒有向張淑娟查證的部分感到抱歉、也願意認罪。

蔡玉真說，餐會時戴芝蕙站著聽大家聊天，有人問是誰去晶華酒店訂房，戴芝蕙即表示是她的高中同學張淑娟；蔡還說，她是基督徒，作證沒有摻雜說法，只是想盡量讓事實能夠還原。

蔡玉真作證之後，檢、辯雙方進行辯論程序，全案辯論終結，合議庭再宣判期日。

2022年9月26日，張淑娟不滿周、蔡在民視「辣新聞」節目及臉書發文，指她是台北市長蔣萬安父親蔣孝嚴的「緋聞案女主角」，在立委王鴻薇陪同下對2人提告。

檢方調查時，周、蔡稱2021年4月18日她們在某餐廳吃飯，聽到曾擔任晶華酒店VIP訂房主管的戴芝華提過此事，不過，戴女作證卻稱，不曾替張淑娟訂房，不但未曾提過此事，且晶華酒店也未保存訂房資料。