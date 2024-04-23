台中招待所持刀砍酒友、塑膠椅砸頭…二審從殺人未遂改傷害

台中市黃姓男子在前年間前往南屯區林姓友人的招待所喝酒，席間因張姓男子酒後無故毆打黃一拳，雙方衍生肢體衝突後，黃持塑膠椅、折疊刀朝張攻擊，造成張腦出血、顱骨骨折等傷勢，住院長達44天，一審認定黃朝頭部等重要部位攻擊，有殺人不確定故意，判刑5年2月，黃不服上訴，台中高分院今宣判，認定此案為傷害罪，改判1年8月。

判決指出，黃姓男子在前年1月20日晚間8時許，前往林姓友人的招待所喝酒、唱歌，隔天清晨7時許，黃因無故被張姓友人出拳攻擊，雙方衍生肢體衝突後，黃持邊角銳利的紅色塑膠椅，猛力揮擊張頭部，再以紅色塑膠椅殘骸及隨身攜帶的折疊刀揮擊、揮砍張頭、頸、背部，導致張有顱骨骨折、腦出血、肩膀、臉部、後背撕裂傷等傷勢，幸送醫急救後，住院44天才撿回一命。

黃男被檢方依殺人未遂罪起訴，一審審理時，黃男否認犯罪，辯稱，沒有用刀刺張的頭，是刺張的背，之所以拿刀刺張，是因為被張打不爽，「只是想要嚇嚇他」，沒有要殺人的意思，折疊刀是隨身攜帶，主要是拿塑膠椅攻擊張比較多。

一審檢視檢警調查的事證，發現張被攻擊的客廳「血跡斑斑」，且其範圍自門口延伸至整個客廳，送醫後住進加護病房，住院歷程長達44天，可見張下手甚重，張男傷勢一度危急性命，黃與張無嫌隙，依當時時空環境，黃能預見以相關方式攻擊張，有導致死亡可能，有不確定殺人故意，依法判刑5年2月。

不過全案上訴台中高分院後，二審合議庭不認定此案構成殺人未遂罪，認為僅構成傷害，撤銷一審判決，改判1年8月徒刑，仍可上訴。