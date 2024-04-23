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超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

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花蓮1歲童受虐 生母、男友收押

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮光復鄉一名僅1歲4個月女童失去呼吸與意識送醫，醫師發現女童頭部重創，懷疑虐童通報警方。花蓮地檢署拘提宋女與陳男到案，認為兩人摑掌涉及虐童，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。本報資料照
花蓮光復鄉一名僅1歲4個月女童失去呼吸與意識送醫，醫師發現女童頭部重創，懷疑虐童通報警方。花蓮地檢署拘提宋女與陳男到案，認為兩人摑掌涉及虐童，昨天向法院聲請羈押禁見獲准。本報資料照
花蓮縣光復鄉一歲林姓女童本月廿日失去呼吸意識，卅四歲宋姓生母與其同居卅四歲陳姓男友將女童送醫，醫師發現女童頭部重創，生命垂危，通報疑似虐童；花蓮地檢署指揮鳳林警分局前天拘提宋女與陳男到案，兩人承認掌摑女童，檢方認為涉及施虐且有隱情，昨向法院聲請羈押禁見獲准。

檢警調查，林姓女童廿日凌晨零時許，被宋姓生母及陳姓男子送往台北榮民總醫院鳳林分院，已無意識及呼吸，病情危急轉至花蓮慈濟醫院，醫護使用兩線升壓劑維持血壓，仍有生命危險。

醫師發現女童頭部兩側頂葉及左側顳葉硬腦膜下出血，合併缺氧缺血性腦病變、雙側視網膜出血嚴重傷害，評估基本腦幹功能已嚴重受損，符合臨床受虐性腦傷（嬰兒搖晃症候群），為保護女童腦功能，施行低溫療法，並通報警方。

警方拘提宋女及陳男，檢察官偵訊後，發現陳男十九日中午與宋女通話時，聽聞女童吵鬧，涉嫌唆使宋女掌摑女童臉頰，之後宋女聽聞女兒再度哭鬧，又用右掌猛力搧打女兒臉部等，兩人共同涉犯虐兒。

檢方認定宋女、陳男共同涉犯兒少法、殺人未遂罪，犯後狡辯，聲押獲准。

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