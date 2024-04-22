人妻下海賺錢「暈船」兩常客 老公吃醋怒告2小王

杜姓人妻下海陪酒暈船兩名常客，老公看到訊息後，氣得對兩名小王提告。示意圖／ingimage

杜姓人妻為賺錢養家下海陪酒，卻「暈船」洪姓、翁姓兩位常客，接連跟洪、翁兩人交往，還跟閨密誇在兩人對她很好，杜女周姓丈夫發現後，氣得對兩名小王提告，各求償50萬元；法院審理後，認為洪已知杜女已婚仍與她交往，判賠15萬元，翁男則不知杜女已婚，判決免賠。可上訴。

判決指出，杜女和周男2020年結婚，兩人育有1名子女，杜女為了養家，到某酒店擔任女陪侍，接連認識洪姓、翁姓兩位常客。

去年3月間，因洪男、翁男多次到酒店點檯，杜女因此「暈船」，從去年3月間就背著老公與兩人交往，還會將洪、翁兩人對她的好分享給閨密知道。

後來杜女的周姓丈夫偶然看到杜與閨密對話紀錄，發現杜不僅請閨密找面相老師卜算她與洪男的感情，杜還誇讚洪男床上功夫了得，「他一天三次以上」、「除非後面射不出來才會暫停」，更直接表明「交往半年多，上床次數約6、7次」、「他把我捧在手掌心上」。

至於另名翁男，杜女也誇讚有加，稱翁「我跟他在一起可以學到很多東西」、「他是我的老師也是情人」、「怎麼辦，我真的比較喜歡東東」，閨密追問兩人有沒有發生關係，杜也坦承「都在家比較多，他家」，「跟他交往1個多月」。

周男發現杜女下海陪酒後卻暈船2名常客，氣得將杜與閨密的對話截圖，到法院對洪男、翁男提告，各求償50萬元。

洪男挨告喊冤，稱他只是應酬按每小時付1500元給杜女，並未跟她有任何關係；翁男則反駁，稱他與杜女只是單純消費關係，根本不知道杜女已婚。

法院審理時，洪男坦承跟杜女交往時，就知道對方已婚，雖杜女與周男已於去年6月離婚，但依據杜女與閨密對話時間，杜與洪男交往時，仍處於已婚狀態，洪已侵害周男配偶權，判賠15萬元。

至於翁男，因始終強調不知杜女已婚，且杜女婚後並未與周男每日同居，就生活型態來說，確實容易使異性誤認她單身，考量一般人到酒店消費，不會先詢問女陪侍有無結婚生子等破壞氣氛的問題，採信翁男說法，判他免賠。