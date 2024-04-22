死刑侵害生命權？ 37死囚聲請釋憲23日辯論 大法官7票死刑就廢了

憲法法庭23日將討論剝奪生命權的死刑是否違憲等問題，因15名大法官中有3名迴避審理，認定違憲與否門檻僅7票。圖為審判長、司法院長許宗力。圖／本報資料照

死刑為刑法主刑之一，但法院4年來沒判過死刑，法務部也4年未執行槍決，待槍決的37名死囚主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查。憲法法庭在總統大選後拋出言詞辯論公告，23日早上10點開庭，這也遭撻伐「選前不敢講、選後變張臉」。

廢死究竟是關乎社會秩序還是掌權者夢想的歷史名聲，見於言外。

憲法法庭以年紀最長、72歲的王信福為主案，併36案審理，死刑存廢看似直球對決，但王信福與另名死囚邱和順又是民間團體「救援」的招牌對象，被質疑披上「以冤擾死」伎倆。

邱和順被控與共犯於1987年12月綁架男童陸正、殺害棄屍，向家屬勒贖100萬得逞；邱另被控在同年11月約出保險業務員柯洪玉蘭，索討50萬元不成後殺害分屍。2011年台灣高等法院更十一審判邱死刑，最高法院駁回定讞。1990年8月嘉義市「船長卡拉ＯＫ」裡，2名下班警察被槍殺，槍手陳榮傑遭判死刑槍決，在場被認定是主謀的王信福逃亡大陸十多年，持假護照和台胞證返台被捕，也被判死確定。

但這兩案都被民間團體質疑涉刑求、證詞有矛盾或瑕疵，邱、王都有「救援大隊」，甚至「信福和順」4字還被當成春聯發送。當陳年舊案被營造出「冤獄」氛圍，觸動人們思考「生命不能回復」、「慎刑」，是不是利用可能有瑕疵的案件來「醜化死刑」，惹議。

聲請書認為司法院釋字第194、263、478號解釋時，立法院未通過揭示締約國應廢除死刑的兩公約，但我國各項人權保障已漸達標，後來的幾號解釋也強化人性尊嚴與保障人民的生命。2009年3月底立院三讀通過兩公約施行法，次月由前總統馬英九公布，馬英九又於5月簽署二公約批准書，向國際宣示台灣人權與世界標準接軌決心，也代表廢死目標為我國行政、立法權和「它們所代表的民意」肯認。

但37名死囚殺人手法駭人，如王鴻偉開賓士車撞死追求的女子張雅玲、狂刺她176刀；黃麟凱勒死王姓前女友母女，殺害王女前先性侵逞慾；林于如殺母親、婆婆和丈夫詐領保險金；黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，24年前就死刑定讞但未槍決，是國內關最久的兩個死囚。

憲法法庭將討論剝奪生命權的死刑是否違憲？如違憲，取代的刑事制裁手段或配套為何？死刑若合憲，適用死刑的範圍是否限縮？另外，刑法對精神障礙或心智缺陷的人犯罪有不罰或減刑規定，若凶手犯罪時辨識能力正常，但等待槍決期間精神異常，應執行？15名大法官中有3名迴避審理，認定違憲與否門檻僅7票。

法界人士質疑，憲法法庭設定的爭點，將死刑與是否有助治安、平復被害家屬不滿情緒擺在一起看，憲法法庭是否只要說「沒有實證、沒有關聯」，就順理成章廢除死刑？死刑存廢是法律問題、政治問題，還是有人想「留下歷史名聲」，民眾不是傻子。