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書記官過勞／爭修法增員額 法界：早該做

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

法官、書記官之死，引爆司法過勞議題。司法院表示將爭取修改「中央政府機關總員額法」增加人力，資深法官表示，五年前修法增補一千一百人僅是補過去的缺額，近年司法案件量暴漲，「司法院早該這樣做了」。

據悉，五年前修法的中央政府機關總員額法，司法院及所屬機關職員（含法警）、聘僱人員、駐衛警察及工友（含技工、駕駛）從一萬三千九百人調整為一萬五千人，新增的一千一百人即將用滿，司法院近日已開會評估，要爭取增加員額。

資深法官指出，社會型態變遷，司法案件暴增，相關措施根本趕不上案件增加速度，例如刑庭遇到不計其數的詐騙案，民庭也有不少濫訴案，法官業務種類增加，還得處理行政業務；書記官之死顯示過勞問題，希望書記官可以回歸核心業務，如開庭筆錄、跟著法官出差，純粹行政工作如貼郵票、編卷宗、轉譯可透過委外人力協助。

資深法官表示，近日法官論壇提到希望減少一點調辦事法官員額，歸建所屬法院投入審判業務。另派聲音則是認為全台法院未限制收案量，導致認真的法官到處借法庭開庭，書記官也跟著增加工作量，希望法官應有合理收案量，實施「限量分案」制度。

法官協會理事長沈方維日前在白花運動中表示「過勞司法無法提供良善司法服務…」，有法官感嘆說，就像醫護過勞無法照顧民眾健康，大家都希望可盡速補足人力，解決過勞問題。

司法院 書記官 過勞

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