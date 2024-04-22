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書記官過勞／書記官：我們是油麻菜籽命

聯合報／ 記者范榮達黃羿馨蔡維斌／連線報導

「我們就是油麻菜籽命…」，一名某法院已轉行政單位的書記官表示，配屬的法官壓力大，書記官跟著壓力大，遇上好法官像上天堂，遇到ＥＱ情商差的就像生活在地獄，曾有書記官遠在歐洲度蜜月還被指示聯絡當事人，慘況可想而知。

苗栗地方法院一名書記官指出，送達證書整理超煩、超累，自己就常加班，有同事常加班到深夜十一時，工作項目除了開庭筆錄，開庭前還要做庭前筆錄以利當庭繕打，遇到不等你打字的法官，庭後還要聽音檔補完，壓力非常大。

此外，還要製作裁判書、辦理訴訟案件登記、製作及送達拘票、提票、押票、釋票、搜索票、通緝書，刑事送達證書攸關執行及上訴尤為重要；通常一名法官配屬一位書記官，每股案件量不同，每月最高上百件，民事訴訟常因當事人較多，製作、通知及送達書類也多，還有接不完的當事人電話，每位書記官平均每天加班一、二小時。

某法院一名已轉職到行政單位的書記官表示，書記官彼此間常以「油麻菜籽命」自我解嘲，遇到能體諒的法官，壓力就不會這麼大。

另名書記官表示，有法官在法庭上對書記官筆錄酸言酸語，但書記官要聽當事人陳訴再整理成法官要的內容，要多專注才能完成？

南部一名書記官說，當過書記官的法官對書記官較有同理心，交辦工作的量或調查案件瑣碎細節不會要求太多，書記官工作壓力大小或繁不繁瑣「和法官最有直接關係」。

加班 書記官

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