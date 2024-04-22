書記官過勞／噩耗傳來 同事泣不成聲

「他為人謙恭和善，有事拜託都不會拒絕，生病請假前還掛念著會不會因此對其他同事造成負擔；當噩耗傳來那天，科室同仁幾乎泣不成聲。」苗栗地方法院書記官陳政伸的同事在臉書留言，透露著對他病故的不捨與追思。

貼文說，陳在去年十一月第一次住院，醫院檢查不出病因，只知道白血球指數標高到一萬八千左右，「就是免疫系統壞了」，當時有人勸他該請假了，不能拖到元旦再請假，但主管拜託他做到十二月底，他戮力做下去。

今年一月一日第二度住院，淋巴結發炎高燒不退，一樣檢查不出病因，白血球指數維持在一萬七千以上高點，口腔潰瘍而無法正常進食，體重從七十公斤降到五十公斤，之後甚至出現從未有過的癲癇，只能吃藥控制。做了淋巴切片檢查也找不出病因，一直吃抗生素壓制，但二月間高燒不退第三度住院，他就這麼走了。

貼文指出，陳姓書記官相當負責任，跟同事感情相當好，噩耗傳來，同仁不敢相信這是事實，沒人希望同事出事，在這樣日漸煩苦的環境，也彼此衷心地互相打氣與關心。

有同事說，待過司法圈的人都知道，各項業務暴增，唯獨員額不增，一個科室如果已經忙得天昏地暗、加班做功德的程度，再缺一個人是什麼樣的場景？銜接人力需要時間，主管拜託即將請假同事幫忙是人之常情。網友發文表示，希望能夠引起高層及立法部門對法官等司法人員工作環境及人力短缺現象重視，「我們都熱切期盼身邊的同事能夠平安、健康直到退休那一刻才互道再見」。