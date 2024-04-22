書記官疑過勞死 小孩才8月大

血汗司法 日前才有法官墜樓身亡、暈倒辦公室內沒了呼吸心跳，再傳出苗栗地院書記官陳政伸二月病逝，疑生前工作壓力太大，凸顯血汗司法現象。記者林伯東／攝影 苗栗地方法院少年法庭書記官陳政伸今年二月病故，臉書粉絲專頁「靠北書記官」前晚貼文指他疑似配屬工作壓力過大的法官，因過勞發作蕁麻疹而三次發燒住院，最後敗血症併肝腎衰竭過世，過世時小孩才八個月大。苗栗地院昨天下午表示將組專案小組深入調查訪談，釐清事實真相並爭取從優撫卹。

本月十二日士林地院法官李昭然不堪工作壓力身亡，全國法官首度發起「白花追思運動」；本月十九日高院民庭陳姓女法官研究案情時暈倒，目前仍在加護病房接受低溫療法治療，前晚又傳出書記官陳政伸疑似過勞案，引發各界關注。

司法院昨表示，社會型態變遷，湧入法院案件數增加，案件分給法官，同時也會增加書記官工作量，同仁工作負擔確實過重，持續朝簡化訴訟、行政流程努力，包括修正法規遏止濫訴、推動訴訟外解決紛爭等，目前正積極向行政部門爭取再次修改「中央政府機關總員額法」來增加員額，會一併考量書記官、錄事、法助等員額，減少同仁工作負擔。

「靠北書記官」前晚貼文稱收到台中地院法官蕭一弘私訊，揭露書記官疑似過勞病故一事，希望喚醒其他法官對書記官工作環境的重視；粉專並提供表單鼓勵書記官填寫「最喜歡及最討厭合作」的檢察官、法官，聲稱統計資料將交給司法院參考。粉專強調，書記官遭職場不法侵害明明不遑多讓卻始終被埋沒掩蓋，許多法官、檢察官都樂於協助書記官，讓大家把書記官的聲音傳出去。

這則貼文引發法界極大回響，有留言稱陳姓書記官要請長假休養，但主管勸慰「再幫忙一下，很缺人手」，然後陳就二度病倒、死了；有人問主管們為何沒給書記官適當協助？也有人認為體制缺失及爆炸性成長的案量讓整體司法機關人員持續過勞。

苗栗地院昨表示，陳姓書記官二○二一年一月四日到院服務，去年十一月十四日起住院治療五天，十一月廿一日簽請自今年一月一日起育嬰留職停薪，今年二月十九日病故，針對疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，院方雖未曾受理過陳的申訴，但認為有深入調查必要，即日起組成專案小組深入訪談相關人員、調取相關資料以釐清事實。

苗栗地院指出，陳姓書記官留職停薪住院期間，院長王漢章及科室主管、同仁皆曾以通訊軟體、卡片、寄送營養補給品等方式關懷，陳的父親也曾回信表達謝意，同仁並募款卅三萬餘元致贈遺眷表達慰問，院長也指示調取陳的差勤資料、辦案紀錄、病歷資料向銓敘部爭取從優撫卹。

配屬法官風評「認真」

據了解，陳政伸配屬的法官風評「認真」，這名法官去年受訪時曾提及近十年苗栗地院民、刑庭都增加法官，只有少年法庭維持不變，四名法官、一名庭長，也沒增加書記官及法官助理，手上案件量每月結案近百件、未結案超過二百件，影響審判效能。