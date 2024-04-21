苗栗地院書記官疑過勞病故 院方喊爭取遺屬從優撫卹、組專案小組調查

苗栗地方法院今天下午回應有關陳姓書記官疑似配屬法官交辦工作壓力，造成過勞亡故案，表示組專案小組深入調查訪談，釐清事實真相，並爭取遺屬從優撫卹。

苗栗地院回應指出，陳書記官2021年1月4日到院服務，去年11月14日起住院治療5天，11月21日簽請自今年1月1日起育嬰留職停薪，今年2月19日因病亡故，陳書記官工作期間努力認真，同仁倍感不捨與哀悼。

有關報導陳書記官疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，院方雖未曾受理陳書記官相關申訴，惟認有深入進行調查必要，即日起組成專案小組，將深入訪談相關人員，並調取相關資料，以釐清事實。

陳書記官留職停薪住院期間，院長王漢章及科室主管、同仁曾以通訊軟體、書寫卡片、寄送營養補給品等方式祝福陳書記官早日康復，並表達關懷之意，陳書記官的父親亦也曾來信，表達謝意。

陳書記官過世後，同仁募資33萬餘元致贈遺眷，表達同仁深切慰問之意，院長於陳書記官喪禮後，即指示調取陳書記官相關差勤資料、辦案紀錄、病歷資料等，向考試院銓敘部爭取遺屬從優撫卹。

院方指出，有感同仁沈重工作負擔，刻正檢討相關運作流程，已陸續完成簡化管考、經費報支等行政流程，並精進送達回證之處理，以減輕書記官及其他同仁的工作負擔，營造合理工作環境。

另院方提供員工心理健康關懷方案，補助心理諮商費用每次2500元，全年最高12次，並訂有相關申訴處理要點，由委員每月輪值處理申訴，院長也常利用夜間、假日率同單位主管至辦公室瞭解同仁工作狀況，適時予以關懷，未來期以多途徑之策進作為，營造友善職場環境。