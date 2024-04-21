快訊

找青年組「蔣家軍」戰2026議員？ 蔣萬安：我心只有台北隊

張學友演唱會門票「全數售罄」 會再加場？主辦回應了

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

苗栗地院書記官疑過勞病故 院方喊爭取遺屬從優撫卹、組專案小組調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗地方法院今天下午回應有關陳姓書記官疑似配屬法官交辦工作壓力，造成過勞亡故案，表示組專案小組深入調查訪談，釐清事實真相，並爭取遺屬從優撫卹。

苗栗地院回應指出，陳書記官2021年1月4日到院服務，去年11月14日起住院治療5天，11月21日簽請自今年1月1日起育嬰留職停薪，今年2月19日因病亡故，陳書記官工作期間努力認真，同仁倍感不捨與哀悼。

有關報導陳書記官疑似配屬法官交辦工作壓力造成過勞亡故一事，院方雖未曾受理陳書記官相關申訴，惟認有深入進行調查必要，即日起組成專案小組，將深入訪談相關人員，並調取相關資料，以釐清事實。

陳書記官留職停薪住院期間，院長王漢章及科室主管、同仁曾以通訊軟體、書寫卡片、寄送營養補給品等方式祝福陳書記官早日康復，並表達關懷之意，陳書記官的父親亦也曾來信，表達謝意。

陳書記官過世後，同仁募資33萬餘元致贈遺眷，表達同仁深切慰問之意，院長於陳書記官喪禮後，即指示調取陳書記官相關差勤資料、辦案紀錄、病歷資料等，向考試院銓敘部爭取遺屬從優撫卹。

院方指出，有感同仁沈重工作負擔，刻正檢討相關運作流程，已陸續完成簡化管考、經費報支等行政流程，並精進送達回證之處理，以減輕書記官及其他同仁的工作負擔，營造合理工作環境。

另院方提供員工心理健康關懷方案，補助心理諮商費用每次2500元，全年最高12次，並訂有相關申訴處理要點，由委員每月輪值處理申訴，院長也常利用夜間、假日率同單位主管至辦公室瞭解同仁工作狀況，適時予以關懷，未來期以多途徑之策進作為，營造友善職場環境。

苗栗地方法院陳姓書記官疑似過勞亡故案，苗栗地方法院回應組成專案小組調查釐清。記者范榮達／攝影
苗栗地方法院陳姓書記官疑似過勞亡故案，苗栗地方法院回應組成專案小組調查釐清。記者范榮達／攝影

主管 書記官 考試院 過勞

延伸閱讀

法官、書記官之死…司法院爭取修總員額法 解決過勞難題

法官發起投票選最愛、最恨法官...法界有雜音「反感」

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

苗栗書記官疑過勞死…同業嘆司法界內幕：書記官如油麻菜籽命

相關新聞

苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

士林地院法官李昭然意外身亡，外界關注司法過勞議題，台中地院法官蕭一弘昨晚向臉書社團「靠北書記官」傳訊，有書記官疑過勞病逝...

苗栗書記官疑過勞死…同業嘆司法界內幕：書記官如油麻菜籽命

苗栗地方法院少家庭陳姓書記官疑過勞病逝，陳生前配屬法官，其他法院書記官表示，書記官猶如油麻菜籽命，如果配屬法官壓力大，書...

釋憲案將辯論 犯保協會調查：96.7%犯罪被害人家屬贊成死刑

憲法法庭將於23日進行死刑釋憲案言詞辯論，犯罪被害人保護協會所陳報的專家諮詢意見書中提出一份問卷調查，有96.7%故意犯...

苗栗地院書記官疑過勞病故 院方喊爭取遺屬從優撫卹、組專案小組調查

苗栗地方法院今天下午回應有關陳姓書記官疑似配屬法官交辦工作壓力，造成過勞亡故案，表示組專案小組深入調查訪談，釐清事實真相...

拆偷拍論壇「創意私房們」 衛福部跨部會討論4大方向

藝人黃子佼為偷拍論壇「創意私房」高級會員，最後獲緩起訴處分，並繳納120萬元罰金，遭受輿論撻伐，衛福部19日召開跨部會會...

法官、書記官之死…司法院爭取修總員額法 解決過勞難題

苗栗地院少年庭書記官陳政伸，疑配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，住院多次，今年2月間因敗血症併肝腎衰竭過世。司法院今強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。