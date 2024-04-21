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台中男設人頭公司戶給詐團只賺7500...得賠10萬關1年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市丁姓男子在前年間加入「貝哥」等人組成的詐騙集團，丁提供由其擔任負責人的公司銀行帳戶，交給詐騙集團以假投資方式，向顏姓女子等人詐騙，贓款匯入丁的公司帳戶內，丁男依指示前往提領贓款100萬元後，匯入電子錢包內購買虛擬貨幣，藉此創造買賣虛擬貨幣的假象，丁據此獲得7500元酬勞，一審判丁1年2月徒刑，二審丁與被害人和解賠償10萬元，獲撤銷改判，仍判1年徒刑，仍可上訴。

判決指出，丁姓男子在前年間加入綽號「貝哥」等人的詐騙集團，由丁擔任巨鑫貿易公司的負責人，申辦中國信託銀行的公司帳戶，並將該帳戶提供給詐騙集團使用，「貝哥」等人從前年初開始，臉書張貼「投資股票」文章，等到被害顏姓女子等人上鉤後，再由暱稱「李志傑」、「廖經理」的共犯，向被害人推銷「黃金避險計畫」，佯稱穩賺不賠。

顏女等人依約匯款後，贓款先匯入陳姓女子提供的人頭戶後，再轉到丁姓女子的人頭戶，每次轉匯金額都不同，最後匯入丁男的公司戶後，由丁接獲詐騙集團指示，前往銀行臨櫃，提領贓款100萬元後，交付給上手，再依指示將匯入其電子錢包的虛擬貨幣，轉出至上手指定的電子錢包，以此迂迴方式，製造金流斷點，丁男據此獲得7500元酬勞。

丁男被認為是詐欺共犯，遭檢方起訴，一審審理時，丁男坦認涉案，與被害人達成和解，承諾賠償10萬元，法官依共同犯詐欺罪，判刑1年2月。

丁男不服向台中高分院上訴，合議庭審酌，丁男與被害人已達成和解，以分期方式，分2期給付5萬元，已如數給付完畢，可認丁已盡力賠償被害人所受損害，與原審審理時的情狀有所不同，丁男的犯後態度，自應為其刑度的有利考量，因此撤銷一審判決，改判刑1年，仍可上訴。

台中市丁姓男子將公司帳戶提供給詐騙集團犯案，賺取7500元酬勞，台中高分院認丁已賠償被害人10萬元，改判1年徒刑。圖／本報資料照
台中市丁姓男子將公司帳戶提供給詐騙集團犯案，賺取7500元酬勞，台中高分院認丁已賠償被害人10萬元，改判1年徒刑。圖／本報資料照

虛擬貨幣 詐騙集團 贓款

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