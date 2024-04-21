苗栗地院書記官疑過勞病逝 同事不捨：他生病請假還掛念工作

苗栗地方法院。本報資料照片 「靠北書記官」臉書粉絲專頁披露苗栗地方法院少家庭陳姓書記官生前疑似過勞病故，同事指出陳姓書記官生前相當負責任，直到生病請假前，都還掛念會不會對其他同事造成負擔，讓人不捨與追思。

「靠北書記官」20日晚間PO文，指出35歲陳姓書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、3次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，過世時，小孩出生才8個月，台中地方法院蕭姓法官發起調查，並為書記官發聲，陳姓書記官同事也PO文追思。

PO文指出，陳姓書記官為人就像活菩薩，謙恭和善，有事情拜託，都不會拒絕，2023年11月第一次住院，醫院檢查不出病因，只知道白血球指數標高到1萬8左右，就是免疫系統壞了，身邊的人就勸他12月就應該請假了，不能拖到元旦再請假，住院期間也沒有長官去探望，主管拜託做到12月底，他也戮力做到12月底。

陳姓書記官2024年1月1日第二度住院，淋巴結發炎高燒不退，一樣檢查不出病因，就是白血球指數繼續維持1萬7以上，口腔潰瘍，無法正常進食，體重從以前70公斤降剩下50公斤，之後甚至引發癲癇，都崩潰了，只能吃藥控制，以前完全沒有癲癇病史。中間做了淋巴切片檢查，一樣找不出病因，都是吃抗生素壓制。2024年2月高燒不退，第三度住院病故。

還有同事說，待過司法圈的都知道，各項業務暴增，唯獨員額不增，一個科室如果已經忙得天昏地暗、加班做功德的程度，再缺一個人是什麼樣的場景？銜接人力需要時間，主管拜託即將請假的同事幫忙，應是人之常情。

PO文指出，陳姓書記官相當負責任，跟科室同事感情也相當好，直到請假前都還掛念著自己請假會不會對其他同事造成負擔，當噩耗傳來那一天，科室同仁幾乎泣不成聲，不敢相信這是事實，沒人希望同事出事，在這樣日漸煩苦的環境，也彼此衷心地互相打氣與關心。