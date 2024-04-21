疑似過勞苗栗地院書記官過世 配屬法官風評「認真」

苗栗地方法院陳姓書記官今年2月病故，臉書粉絲專頁「靠北書記官」20日晚上PO出他生前疑似配屬工作壓力過大的法官過度勞累，苗栗地方法院最快21日下午對外回應，不過，陳配屬的法官一般風評「認真」。

「靠北書記官」20日晚間PO文，指出某法院書記官，疑似配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、3次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，過世時，小孩出生才8個月。

PO文並提供Google表單調查最喜歡及最討厭合作各3名法官、原因，並截至5月20日午夜12時，統計數字會提供給司法院，要求司法院慎重面對，粉專也會公佈統計結果。

「靠北書記官」PO文引發熱議，有人表示，陳姓書記官住院的時候，還有去醫院探望，印象中當時陳要請長假休養身體，但主管還勸慰，再幫忙一下很缺人手呢，然後陳就2度病倒、死了；有人問書記官的主管們在幹什麼？為何沒有給該書記官適當的協助？

也有人認為體制的缺失、爆炸性成長的案量、整體司法機關人員的持續過勞，及不在少數的民眾對司法人員的不友善及不信任感，也許是更應該被關心的問題。

還有人指出，曾配過很棒很棒的檢察官，非常了解書記官作業流程，所以會主動減少不需要的雜事，不情緒化。指令清楚，不會將檢察官的業務及責任推給書記官。

苗栗地方法院暫時沒有對「靠北書記官」PO文回應，表示最快21日下午發布新聞稿說明。不過，陳生前配屬法官合作的法界、社工及警察的一般風評認真，擔任兒少庭法官、庭長20多年，一直沒有離開，家暴、兒所保護、少年事件法律專業、實務經驗兼具，經常在法官學院、講座等場合上課，倡議兒少權益並發聲。