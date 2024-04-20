高院拚命女法官突昏倒無心跳 與生死拔河中...同事集氣盼甦醒

士林地方法院法官李昭然墜樓，顯現過勞司法不斷，昨天逢李法官頭七，法官協會發起「白花追思運動」寫下台灣第一次法官們集體哀悼追思。不料，台灣高等法院民事庭陳姓女法官，昨傍晚在其他法官辦公室研究案情，昏倒一度失去生命徵象，送醫搶救恢復心跳，目前仍在加護病房觀察中，法院同事們也在通訊軟體群組中，替她集氣祈禱，盼能早日甦醒。

48歲陳女法官昨傍晚，在其他法官辦公室研究案情，卻突然昏厥，失去生命跡象，經送往台大醫院搶救，已恢復心跳，但仍在加護病房觀察中，目前仍未恢復意識，詳細昏迷原因，尚待醫師觀察診斷評估。

女法官是高雄人，司訓所四十期結業，昨同事們在透過新聞媒體、通訊群組中得知工作中昏倒消息，在群組中默默集氣，替女法官祈禱，希望他能早日甦醒，身體恢復健康。

昨一名高院同事表示，女法官「很拚」，每次早上停車時，幾乎都看到她早把車停好，早早就到法院。同事表示，女法官的未結案數比起別人少很多「這都是用勞力換來的」很訝異大家才為司法官過勞問題表達看法，傍晚傳出這樣的事。