藍黨團：死刑存廢 大法官不應介入

大法官於4月23日就死刑是否違憲，展開憲法法庭辯論，7月作出相關判決。國民黨團昨上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，先進民主國家如美國或與台灣民情相似的日本、新加坡等，皆未廢死，死刑是社會最後一道正義的防線。記者屈彥辰／攝影

大法官將於廿三日就死刑是否違憲進行辯論，預計七月作出判決。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，強調主流民意反對廢死，且在刑事政策及立法者尚未做出改變前，不該由司法院決定死刑存廢，否則有擴權之虞。民進黨團總召柯建銘認為，廢死應在民主程序下，與社會溝通對話，形成共識才能步入下一階段。

國民黨團總召傅崐萁說，先進民主國家如美國或與台灣民情相似的日本、新加坡等，皆未廢死，死刑是社會最後一道正義的防線。「這個國家生病了，有一群人為了追求虛名，置全國百姓於險境」。

國民黨團首席副書記長林思銘籲大法官，就死刑存廢議題，司法院勿擴權，侵犯立法權。大法官釋字第一九四號、第二六三號、第四七六號等歷次解釋認為，死刑為法定刑並無違憲，與憲法第十五條生命權、第廿三條比例原則並無牴觸。大法官不應介入死刑存廢的議題，不應推翻過去三次已宣告合憲的解釋。

國民黨立委翁曉玲說，國民黨團四月九日已遞交法律意見書給憲法法庭，共有六大面向。一是法制史從未廢死；二是司法釋憲承認死刑存在；三是主流民意反對廢死；四是廢死非絕對價值，非國際強制；五是美國經驗為不輕言違憲，強調比例原則、正當程序；六是死刑存廢屬立法權，非司法權。

柯建銘表示，民進黨團除持續與社會對話以凝聚共識，同時努力確保防止冤假錯案，積極檢視、加強、明確化死刑審核機制。民進黨團一併通盤檢視我國現行法律中，仍以死刑為最高法定刑者之規範妥適性。

柯建銘指出，研議廢死的可能性為民進黨長期努力方向。