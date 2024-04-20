聽新聞
test
0:00 / 0:00

藍黨團：死刑存廢 大法官不應介入

聯合報／ 記者屈彥辰林縉明／台北報導

大法官於4月23日就死刑是否違憲，展開憲法法庭辯論，7月作出相關判決。國民黨團昨上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，先進民主國家如美國或與台灣民情相似的日本、新加坡等，皆未廢死，死刑是社會最後一道正義的防線。記者屈彥辰／攝影
大法官於4月23日就死刑是否違憲，展開憲法法庭辯論，7月作出相關判決。國民黨團昨上午舉行記者會，黨團總召傅崐萁表示，先進民主國家如美國或與台灣民情相似的日本、新加坡等，皆未廢死，死刑是社會最後一道正義的防線。記者屈彥辰／攝影

大法官將於廿三日就死刑是否違憲進行辯論，預計七月作出判決。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，強調主流民意反對廢死，且在刑事政策及立法者尚未做出改變前，不該由司法院決定死刑存廢，否則有擴權之虞。民進黨團總召柯建銘認為，廢死應在民主程序下，與社會溝通對話，形成共識才能步入下一階段。

國民黨團總召傅崐萁說，先進民主國家如美國或與台灣民情相似的日本、新加坡等，皆未廢死，死刑是社會最後一道正義的防線。「這個國家生病了，有一群人為了追求虛名，置全國百姓於險境」。

國民黨團首席副書記長林思銘籲大法官，就死刑存廢議題，司法院勿擴權，侵犯立法權。大法官釋字第一九四號、第二六三號、第四七六號等歷次解釋認為，死刑為法定刑並無違憲，與憲法第十五條生命權、第廿三條比例原則並無牴觸。大法官不應介入死刑存廢的議題，不應推翻過去三次已宣告合憲的解釋。

國民黨立委翁曉玲說，國民黨團四月九日已遞交法律意見書給憲法法庭，共有六大面向。一是法制史從未廢死；二是司法釋憲承認死刑存在；三是主流民意反對廢死；四是廢死非絕對價值，非國際強制；五是美國經驗為不輕言違憲，強調比例原則、正當程序；六是死刑存廢屬立法權，非司法權。

柯建銘表示，民進黨團除持續與社會對話以凝聚共識，同時努力確保防止冤假錯案，積極檢視、加強、明確化死刑審核機制。民進黨團一併通盤檢視我國現行法律中，仍以死刑為最高法定刑者之規範妥適性。

柯建銘指出，研議廢死的可能性為民進黨長期努力方向。

國民 國民黨 大法官 廢死 憲法法庭 死刑

延伸閱讀

藍提150億花蓮震災重建條例草案 陳揆：已與柯建銘提出逾200億特別預算

憲法法庭下周討論死刑存廢 柯建銘：社會對話凝聚共識

國會改革案停擺3小時！藍營「協尋」看板遭綠折斷 鍾佳濱回來投票宣布散會

柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

相關新聞

法官之死頭七 全台法院齊哀悼

士林地方法院法官李昭然上周不堪工作壓力墜樓身亡，昨天頭七，法官協會昨發起「白花追思運動」，士林地院院長彭幸鳴率領法院同仁...

黃子佼持7部未成年性影像緩起訴 高檢署發回續查

藝人黃子佼因無正當理由持有7個未成年人性影像，台北地檢署本月3日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，處分緩起訴。北檢日前依職權送...

藍黨團：死刑存廢 大法官不應介入

大法官將於廿三日就死刑是否違憲進行辯論，預計七月作出判決。國民黨立法院黨團昨舉行記者會，強調主流民意反對廢死，且在刑事政...

黃子佼持7少女性影像 高檢署發回續查

藝人黃子佼因無正當理由持有七部未成年人性影像，台北地檢署本月三日依涉犯兒童及少年性剝削防制條例，對黃處分緩起訴，檢察官依...

洩密給詐團 第四波搜索又有10律師涉案

執業律師鄭鴻威被控回傳偵訊內容給詐騙集團首腦，今年二月間遭羈押禁見至今。調查局分析扣案手機，再查出有十名律師透過鄭鴻威擔...

她誆有2400點文化幣出售 爽花台南男千元遭訴

家住桃園市蘆竹區的蘇姓女子，去年6月下旬見蘇姓男子在網路貼文想收購「文化幣」，於是主動聯繫並謊稱手中有2400點文化幣可...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。